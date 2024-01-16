В Тюменской области шубы подорожали почти на 40 процентов

Всего за три года стоимость шуб в Тюменской области выросла на 38,6% — с 59 до 79 тысяч рублей. За это время изменились и приоритеты тюменцев при выборе меховых изделий. В 2022 году 50% от продаж составляла норка и 43% — овчина, а в 2023 году — 43% норка и 53% овчина.