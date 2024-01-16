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Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

В Тюменской области сильно подорожали шубы

В Тюменской области шубы подорожали почти на 40 процентов

16 января 2024, 05:08
Фото: 1MI

В Тюменской области сильно подорожали шубы

За три года средняя стоимость шуб выросла на 20 тысяч рублей. Почему тюменцы все чаще отдают предпочтение более дешевым меховым изделиям — рассказала директор магазина шуб РБК Тюмень.

Всего за три года стоимость шуб в Тюменской области выросла на 38,6% — с 59 до 79 тысяч рублей. За это время изменились и приоритеты тюменцев при выборе меховых изделий. В 2022 году 50% от продаж составляла норка и 43% — овчина, а в 2023 году — 43% норка и 53% овчина.

По словам директора магазина шуб, тюменцы действительно все реже интересуются изделиями из натурального меха. Эта тенденция напрямую связана с общемировым трендом на экологичное потребление.

Современные материалы и изделия из овчины не уступают натуральному меху, но их цена ниже, а это позволяет приобрести несколько вариантов одежды вместо одного.

Ранее «Наш город» рассказал, почему в Тюмени закрылись несколько магазинов локальной сети «Тамара». Сейчас на весть город осталось всего пять торговых точек.

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#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Шуба#Цены#Магазины#Одежда#Любовь Селезнева
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