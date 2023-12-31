По бросовой цене в разгар СВО. Тюменцы заметили армейские сухпайки на полках магазина

Продукцию бренда «Армия России», между тем, можно купить и через официальный сайт торговой марки акционерного общества «Военторг». Оно, в том числе, занимается поставкой питания, одежды и банно-прачечных принадлежностей для нужд МинОбороны. Кстати, такого же, как в тюменском «Светофоре» сухпайка на официальном сайте нет. Есть аналогичный, но с говядиной. И обойдутся те же 250 граммов мяса с овощным ассорти в аналогичной упаковке в 200 рублей.