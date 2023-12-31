По бросовой цене в разгар СВО. Тюменцы заметили армейские сухпайки на полках магазина

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Судя по фотографиям, приобрести можно второе блюдо — курицу с овощами. Масса блюда — 250 граммов. Бренд — «Армия России».
Обойдется одна такая порция 95 рублей 80 копеек. Это явно дешевле, чем в любой столовой.
— То есть мы всем миром посылки собираем, а кто-то ворует и продает в магазинах??? — таким комментарием сопроводила фотографии жительница Тюмени, — в Уфе задержали таких «умельцев».
Продукцию бренда «Армия России», между тем, можно купить и через официальный сайт торговой марки акционерного общества «Военторг». Оно, в том числе, занимается поставкой питания, одежды и банно-прачечных принадлежностей для нужд МинОбороны. Кстати, такого же, как в тюменском «Светофоре» сухпайка на официальном сайте нет. Есть аналогичный, но с говядиной. И обойдутся те же 250 граммов мяса с овощным ассорти в аналогичной упаковке в 200 рублей.
А в Уфе, между тем, действительно задержали и осудили троих военнослужащих, которые украли больше 600 сухпайков из специализированного хранилища. Общий ущерб составил около 400 тысяч рублей. Его пришлось возместить в полном объеме.
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