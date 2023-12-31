nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Армейские сухпайки начали продавать в Тюмени во время СВО

По бросовой цене в разгар СВО. Тюменцы заметили армейские сухпайки на полках магазина

31 декабря 2023, 08:10
Фото: nashgorod.ru

Армейские сухпайки начали продавать в Тюмени во время СВО

Армейские сухпайки заметили тюменцы на полках одного из крупных продуктовых магазинов. Кадры из «Светофора» на Ветеранов Труда прислала в редакцию местная жительница. Такой товар на полках в разгар СВО возмутил женщину.
Сюжет
Магазин

Судя по фотографиям, приобрести можно второе блюдо — курицу с овощами. Масса блюда — 250 граммов. Бренд — «Армия России».

Фото: nashgorod.ru

Обойдется одна такая порция 95 рублей 80 копеек. Это явно дешевле, чем в любой столовой.

— То есть мы всем миром посылки собираем, а кто-то ворует и продает в магазинах??? — таким комментарием сопроводила фотографии жительница Тюмени, — в Уфе задержали таких «умельцев».
Фото: nashgorod.ru

Продукцию бренда «Армия России», между тем, можно купить и через официальный сайт торговой марки акционерного общества «Военторг». Оно, в том числе, занимается поставкой питания, одежды и банно-прачечных принадлежностей для нужд МинОбороны. Кстати, такого же, как в тюменском «Светофоре» сухпайка на официальном сайте нет. Есть аналогичный, но с говядиной. И обойдутся те же 250 граммов мяса с овощным ассорти в аналогичной упаковке в 200 рублей.

А в Уфе, между тем, действительно задержали и осудили троих военнослужащих, которые украли больше 600 сухпайков из специализированного хранилища. Общий ущерб составил около 400 тысяч рублей. Его пришлось возместить в полном объеме.

Ранее «Наш город» рассказывал о погибшем на СВО тюменском медике. Артем Ширинкин больше года спасал бойцов СВО, работая на передовой. О том, каким он был, рассказала его жена.

Читайте также:
Останутся при своих: как в Тюменской области поддерживают участников СВОВсего 12,5 рублей. Тюменцам рассказали, как купить яйца по такой ценеВыпускник тюменского вуза погиб в зоне СВО
#Тюмень#Продажа#Военнослужащие#Продукты#Фотографии#Воровство#СВО#Магазин#Инна Доровская#Армия России
Подпишитесь
«Подводим итоги!»: каким был 2023 год для жителей Тюменской области
Сегодня, 01:00
«Добрые истории»: ТОП самых хороших событий в Тюмени в 2023 году
Сегодня, 01:08
Тест «Привет, 2024!»: знаете ли вы как нужно встречать год Дракона?
29 декабря, 07:48
Потери года: список известных тюменцев, которых не стало в 2023 году
Вчера, 07:44
«В новый год с обезболом»: публикуем график магнитных бурь на январь 2024
Вчера, 01:30
Чтобы не было мучительно больно: методы борьбы с похмельем
Сегодня, 02:05