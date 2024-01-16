nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Прокуратура проверит свалку останков животных под Тюменью

Прокуратура проверит свалку останков животных, обнаруженную под Тюменью

16 января 2024, 06:02
Фото: 1MI

Прокуратура проверит свалку останков животных под Тюменью

Неизвестные люди устроили свалку трупов животных возле садового общества «Заря». Незаконное захоронение обнаружили жители Тюменского района.
Сюжет
Жалоба

Местная жительница Анастасия поделилась фотографиями и переживаниями по поводу несанкционированной свалки. По ее словам, она нарушает экологию города, к тому же, неподалеку от захоронения, которое начнет таять весной — озеро Кирчим.

Информация о свалке трупов животных дошла до прокуратуры Тюменской области. По данному факту будет проведена проверка соблюдения требований ветеринарного и природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Ранее «Наш город» писал, что жители Тюмени заметили в лесу свалку грязного снега с реагентами. Это запрещено законом: вывозить снег можно только на специальные полигоны.

Тюменский застройщик сваливает мусор к окнам своих же сданных ЖК
Узнать подробнее
Читайте также:
Власти Тюмени призвали к ответу подрядчика за сброс мусора при демонтаже долгострояПрокуратура проверит общественный транспорт Тюмени, на который жалуются две неделиТюменские ФАПы получат медоборудование после вмешательства прокуратурыПинок от прокуратуры помог тюменскому подрядчику завершить ремонт крыш
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Проверка#Жалоба#Фотография#Свалки#Свалка#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Мерзнем на остановке»: почему в Тюмени возникли проблемы с общественным транспортом?
Вчера, 05:46
«Холод и апатия»: зимой в Тюмени ничего не хочется делать, как с этим бороться?
Вчера, 06:52
Доведут до могилы: тюменцам рассказали, какие продукты запрещено давать кошкам
Вчера, 09:12
Из аптек Тюмени стали пропадать импортные антибиотики для детей
Вчера, 10:10
Не накопить за две жизни: сколько стоят самые дорогие квартиры Тюмени?
Вчера, 01:00
«Подлый выстрел»: в зоне СВО погибла врач из Тюменской области с позывным «Мурзай»
Вчера, 13:19