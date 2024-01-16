Прокуратура проверит свалку останков животных, обнаруженную под Тюменью

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Местная жительница Анастасия поделилась фотографиями и переживаниями по поводу несанкционированной свалки. По ее словам, она нарушает экологию города, к тому же, неподалеку от захоронения, которое начнет таять весной — озеро Кирчим.
Информация о свалке трупов животных дошла до прокуратуры Тюменской области. По данному факту будет проведена проверка соблюдения требований ветеринарного и природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.
Ранее «Наш город» писал, что жители Тюмени заметили в лесу свалку грязного снега с реагентами. Это запрещено законом: вывозить снег можно только на специальные полигоны.