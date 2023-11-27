Власти Тюмени призвали к ответу подрядчика за сброс мусора при демонтаже долгостроя

Администрация Тюмени отреагировала на видео в соцсетях, которое выложили очевидцы того, как при демонтаже долгостроя на Герцена, 50 весь строительный мусор летит вниз. Подрядчика, который создал некомфортную ситуацию для горожан, пригласили для беседы в мэрию.