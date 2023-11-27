Власти Тюмени призвали к ответу подрядчика за сброс мусора при демонтаже долгостроя

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
С руководителем службы заказчика группы компаний СБК, которая занимается разбором строения, Алексеем Козловым встретился начальник отдела нежилых объектов и движимого имущества казны МКУ «ТГИК» Михаил Иванов, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Представитель стройкомпании признал ситуацию — работы по удалению стройматериала с верхних этажей объекта проведены некорректно. Он заверил, что уже провел беседу со строителями и те будут выполнять свою работу без нарушений.
В свою очередь Михаил Иванов напомнил, что нормы безопасности — превыше всего.