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Власти Тюмени призвали к ответу подрядчика за сброс мусора при демонтаже долгостроя

Власти Тюмени призвали к ответу подрядчика за сброс мусора при демонтаже долгостроя

27 ноября 2023, 14:22
Фото: 1MI
Администрация Тюмени отреагировала на видео в соцсетях, которое выложили очевидцы того, как при демонтаже долгостроя на Герцена, 50 весь строительный мусор летит вниз. Подрядчика, который создал некомфортную ситуацию для горожан, пригласили для беседы в мэрию.
Фото: телеграм-канал "Тюмень. Администрация города"

С руководителем службы заказчика группы компаний СБК, которая занимается разбором строения, Алексеем Козловым встретился начальник отдела нежилых объектов и движимого имущества казны МКУ «ТГИК» Михаил Иванов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Представитель стройкомпании признал ситуацию — работы по удалению стройматериала с верхних этажей объекта проведены некорректно. Он заверил, что уже провел беседу со строителями и те будут выполнять свою работу без нарушений.

В свою очередь Михаил Иванов напомнил, что нормы безопасности — превыше всего.

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