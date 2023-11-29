Пинок от прокуратуры помог тюменскому подрядчику завершить ремонт крыш

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Прокуратура Тюмени провела проверку по факту многочисленных жалоб, поступивших от жильцов многоквартирных домов.
В ведомстве сообщили, что подрядчик приступил к капитальному ремонту крыш 30 зданий в августе 2022 года, но к установленному сроку работы не завершил, в результате чего 12 домов остались без ремонта.
Прокуратура возбудила в отношении директора организации дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого мировой суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.
Привлечение к административной ответственности замотивировало подрядчика, ремонт домов он завершил в полном объеме.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские власти призвали к ответу подрядчика за сброс мусора при демонтаже долгостроя. Представитель компании заверил, что поговорил со строителями.