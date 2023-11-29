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Published Сегодня, 05:41

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Тюменского подрядчика наказали за незаконченный ремонт крыш

Пинок от прокуратуры помог тюменскому подрядчику завершить ремонт крыш

29 ноября 2023, 05:41
Фото: 1MI

Тюменского подрядчика наказали за незаконченный ремонт крыш

Подрядчик взялся за ремонт крыш 30 домов, но к установленному сроку работы завершены не были. Чтобы он закончил начатое, суд выписал ему штраф.

Прокуратура Тюмени провела проверку по факту многочисленных жалоб, поступивших от жильцов многоквартирных домов.

В ведомстве сообщили, что подрядчик приступил к капитальному ремонту крыш 30 зданий в августе 2022 года, но к установленному сроку работы не завершил, в результате чего 12 домов остались без ремонта.

Прокуратура возбудила в отношении директора организации дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого мировой суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

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Привлечение к административной ответственности замотивировало подрядчика, ремонт домов он завершил в полном объеме.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские власти призвали к ответу подрядчика за сброс мусора при демонтаже долгостроя. Представитель компании заверил, что поговорил со строителями.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Прокуратура#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Ответственность#Штрафы#Недобросовестные подрядчики#Подрядчик#Любовь Селезнева
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