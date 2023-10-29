В Тюмени капитально отремонтируют старые здания школ

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:35
Уже подготовлена и утверждена проектная документация по капитальному ремонту в школах №22 и №42. На экспертизу отправлен проект по капремону школы №27, идет разработка проектов по школам № 41, 51, 63, 67, 72 и лицею №93.
Кроме того, ведется работа по подготовке проектной документации на благоустройство территории рядом с гимназией № 12, школами № 68 и № 70.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году 1 сентября открыли пять новых школ, в том числе три в областной столице и по одной — в селе Крашенинино Упоровского района и селе Митькинское Вагайского района.