nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

В школах Тюмени проведут капитальный ремонт

В Тюмени капитально отремонтируют старые здания школ

29 октября 2023, 04:33
Фото: 1MI

В школах Тюмени проведут капитальный ремонт

В Тюмени проведут капитальный ремонт в старых зданиях школ. В планах властей провести работы в девяти городских школах. Еще в трех благоустроят территорию.

Уже подготовлена и утверждена проектная документация по капитальному ремонту в школах №22 и №42. На экспертизу отправлен проект по капремону школы №27, идет разработка проектов по школам № 41, 51, 63, 67, 72 и лицею №93.

Кроме того, ведется работа по подготовке проектной документации на благоустройство территории рядом с гимназией № 12, школами № 68 и № 70.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году 1 сентября открыли пять новых школ, в том числе три в областной столице и по одной — в селе Крашенинино Упоровского района и селе Митькинское Вагайского района.

Читайте также:
Чем кормят тюменских сенаторов и сколько стоит их обед?В ДТП на тюменской трассе пострадали четыре человека, в том числе два подросткаТюменцев приглашают на экскурсию по «закулисью» ЦУМа
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Школьники#Школы#Капитальный ремонт#Новости тюмени
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
27 октября, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
27 октября, 07:32
В Тюмени курятина подорожала почти на 25%: когда упадут цены?
Вчера, 11:26
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
27 октября, 07:59
Тюменская семья попала в скандальное шоу федерального канала
Вчера, 11:54
Спасал бойцов, когда прилетела мина: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ
Вчера, 07:39