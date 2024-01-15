Неподалеку от Тюмени местные жители обнаружили свалку останков животных. ФОТО

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
На свалку останков натолкнулась 12 января местная жительница Анастасия. О своей находке она рассказала редакции 72.RU.
«Увидели с супругом такой ужас. Кошмар, несанкционированная свалка животных останков. Останки, скорее всего, коров (быков). Весной это все будет таять. Будет вонять, а ведь рядом озеро Кирчим — прекрасное для рыбалки всей семьёй. Нарушается экология нашего города», — возмущается тюменка.
В администрации муниципального образования пояснили, что запрос издания по факту свалки был перенаправлен в районное управление АПК, так как данный участок находится в зоне ответственности птицефабрики «Боровская». В ведомстве ответили, что информация была доведена до сведения предприятия.
Получить комментарий от руководства птицефабрики пока не удалось.