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Updated Сегодня, 17:27

Неподалеку от Тюмени местные жители обнаружили свалку останков животных

Неподалеку от Тюмени местные жители обнаружили свалку останков животных. ФОТО

15 января 2024, 17:25
Фото: 1MI

Неподалеку от Тюмени местные жители обнаружили свалку останков животных

В Тюменском районе неизвестные устроили свалку животных. Незаконное захоронение обнаружено рядом с садовым обществом «Заря».
Фото: 72.RU

На свалку останков натолкнулась 12 января местная жительница Анастасия. О своей находке она рассказала редакции 72.RU.

«Увидели с супругом такой ужас. Кошмар, несанкционированная свалка животных останков. Останки, скорее всего, коров (быков). Весной это все будет таять. Будет вонять, а ведь рядом озеро Кирчим — прекрасное для рыбалки всей семьёй. Нарушается экология нашего города», — возмущается тюменка.

В администрации муниципального образования пояснили, что запрос издания по факту свалки был перенаправлен в районное управление АПК, так как данный участок находится в зоне ответственности птицефабрики «Боровская». В ведомстве ответили, что информация была доведена до сведения предприятия.

Получить комментарий от руководства птицефабрики пока не удалось.

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#Общество#Ирина Швецова#Останки
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