Для гостей гастрономического фестиваля в Тобольске приготовят 20 000 пельменей

Гастрономический фестиваль «Пельменный съест» пройдет в Тобольске с 29 января по 10 февраля. Гости мероприятия смогут не только сравнить, кто готовит вкуснее главное сибирское блюдо, но и купить, наиболее понравившееся, впрок, сообщает пресс-служба администрации города.