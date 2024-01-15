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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Для гостей гастрономического фестиваля в Тобольске приготовят 20 000 пельменей

Для гостей гастрономического фестиваля в Тобольске приготовят 20 000 пельменей

15 января 2024, 12:22
Фото: 1MI
Гастрономический фестиваль «Пельменный съест» пройдет в Тобольске с 29 января по 10 февраля. Гости мероприятия смогут не только сравнить, кто готовит вкуснее главное сибирское блюдо, но и купить, наиболее понравившееся, впрок, сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: администрация Тобольска/телеграм

Специальное пельменное меню представят местные заведения общественного питания. У каждого из них — свой рецепт.

«Кафе и рестораны сварят в котлах на костре 20 000 пельменей, чтобы согреть всех горячим ароматным блюдом и чаем из самовара», — отметили в мэрии Тобольска.

Главным мероприятием «пельменного» фестиваля станет «Морозная вечеринка», которая пройдет 10 февраля на Базарной площади. В программу мероприятия вошли: танцевальный флешмоб #ДубакДенс, скоморохи, морозные игры, концерт и конкурсы с призами.

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