Для гостей гастрономического фестиваля в Тобольске приготовят 20 000 пельменей

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Специальное пельменное меню представят местные заведения общественного питания. У каждого из них — свой рецепт.
«Кафе и рестораны сварят в котлах на костре 20 000 пельменей, чтобы согреть всех горячим ароматным блюдом и чаем из самовара», — отметили в мэрии Тобольска.
Главным мероприятием «пельменного» фестиваля станет «Морозная вечеринка», которая пройдет 10 февраля на Базарной площади. В программу мероприятия вошли: танцевальный флешмоб #ДубакДенс, скоморохи, морозные игры, концерт и конкурсы с призами.