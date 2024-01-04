Перевозчики увеличили стоимость проезда из Кургана в Тюмень

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«С 1 января 2024 года АО „ПАТП-1“, ООО „ПАТП-5“, ООО „АВТОМИГ“ и ООО „ГПК „ТРАНСАВТО“ повысили стоимость проезда по межрегиональному маршруту 500 „Курган — Тюмень“. Также стоимость проезда из Кургана до Тюмени повысили перевозчики ООО „ТК „ЛИГА“ на маршрутах 4648/4649 „Курган — Нижневартовск“ и Андрей Крылов на маршруте 586 „Курган — Ханты-Мансийск“», — сообщили в тг-канале «Курганский транспорт».
Заметим, что в ноябре 2023 года распоряжением Департамента экономического развития Курганской области 17 перевозчикам предоставлены субсидии на общую сумму около 71 миллионов рублей для приобретения новых автобусов, которые должны использоваться для осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам.
АО «ПАТП-1» и ООО «ПАТП-5», осуществляющие перевозки в Тюмени, получили по 5,8 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2024 года увеличилась стоимость проезда в городском общественном транспорте на 1 рубль. Теперь билет на наличному расчету стоит 31 рубль, по безналичному — 30 рублей.