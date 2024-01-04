Перевозчики увеличили стоимость проезда из Кургана в Тюмень

Заметим, что в ноябре 2023 года распоряжением Департамента экономического развития Курганской области 17 перевозчикам предоставлены субсидии на общую сумму около 71 миллионов рублей для приобретения новых автобусов, которые должны использоваться для осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам.