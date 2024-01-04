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Перевозчики подняли цена на проезд из Кургана в Тюмень

Перевозчики увеличили стоимость проезда из Кургана в Тюмень

4 января 2024, 06:00
Фото: 1MI

Перевозчики подняли цена на проезд из Кургана в Тюмень

О повышении стоимости билетов до областной столицы заявили шесть перевозчиков Курганской области.
«С 1 января 2024 года АО „ПАТП-1“, ООО „ПАТП-5“, ООО „АВТОМИГ“ и ООО „ГПК „ТРАНСАВТО“ повысили стоимость проезда по межрегиональному маршруту 500 „Курган — Тюмень“. Также стоимость проезда из Кургана до Тюмени повысили перевозчики ООО „ТК „ЛИГА“ на маршрутах 4648/4649 „Курган — Нижневартовск“ и Андрей Крылов на маршруте 586 „Курган — Ханты-Мансийск“», — сообщили в тг-канале «Курганский транспорт».

Заметим, что в ноябре 2023 года распоряжением Департамента экономического развития Курганской области 17 перевозчикам предоставлены субсидии на общую сумму около 71 миллионов рублей для приобретения новых автобусов, которые должны использоваться для осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам.

АО «ПАТП-1» и ООО «ПАТП-5», осуществляющие перевозки в Тюмени, получили по 5,8 миллионов рублей.

Стало известно, сколько в Тюмени будет стоить проезд в автобусе с 1 января 2024 года
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2024 года увеличилась стоимость проезда в городском общественном транспорте на 1 рубль. Теперь билет на наличному расчету стоит 31 рубль, по безналичному — 30 рублей.

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