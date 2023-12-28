Стало известно, сколько в Тюмени будет стоить проезд в автобусе с 1 января 2024 года

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Тарифы на перевозку транспортом общего пользования в Тюмени установлены в следующем размере:
Также с 1 января на всех маршрутах Тюмени начнет действовать пересадочный тариф.
«Пересадочный тариф обеспечит возможность осуществить две поездки в границах города по цене одной с пересадкой в течение одного часа. Воспользоваться льготой могут только те пассажиры, у кого есть электронная транспортная карта „Общепользовательская“», — напомнили в мэрии.
Кроме того, в первый день нового года сразу на нескольких автобусных маршрутах Тюмени изменится схема движения. Изменения коснулись маршрутов №39 «СК „Здоровье“ — ул. Созидателей», №54 «ЖК „Звездный городок“ — Жилой район Краснолесье», №15 «мкр. Лесной — мкр. Южный», №60 «ул. Городская — сквер Петра Потапова».