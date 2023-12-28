nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Стало известно, сколько в Тюмени будет стоить проезд в автобусе с 1 января 2024 года

Стало известно, сколько в Тюмени будет стоить проезд в автобусе с 1 января 2024 года

28 декабря 2023, 16:56
Фото: 1MI
С нового года в Тюмени вырастут тарифы на поездки в общественном транспорте. Изменения начнут действовать с 1 января 2024 года, предупредили в администрации города.

Тарифы на перевозку транспортом общего пользования в Тюмени установлены в следующем размере:

  • за разовую поездку в границах города — 31 рубль при расчете наличными и 30 рублей — по карте;
  • за границами населенного пункта: одна тарифная зона — 9 рублей;
  • на перевозку одного места багажа — 31 рубль наличными и 30 рублей при расчете картой.
В Тюмени начнут в декабре ходить автобусы до Ново-Комарово. Билеты будут стоить 39 р
Узнать подробнее

Также с 1 января на всех маршрутах Тюмени начнет действовать пересадочный тариф.

«Пересадочный тариф обеспечит возможность осуществить две поездки в границах города по цене одной с пересадкой в течение одного часа. Воспользоваться льготой могут только те пассажиры, у кого есть электронная транспортная карта „Общепользовательская“», — напомнили в мэрии.

Кроме того, в первый день нового года сразу на нескольких автобусных маршрутах Тюмени изменится схема движения. Изменения коснулись маршрутов №39 «СК „Здоровье“ — ул. Созидателей», №54 «ЖК „Звездный городок“ — Жилой район Краснолесье», №15 «мкр. Лесной — мкр. Южный», №60 «ул. Городская — сквер Петра Потапова».

Читайте также:
В Тюменском районе откроется новый регулярный маршрутВодителя автобуса лишили прав из-за упавшей в салоне тюменки
#Общество#Тюмень#Ирина Швецова#Автобусы#Новости тюмени
Подпишитесь
Президент Путин пообещал приехать в Тюмень в 2024 году
Сегодня, 04:23
В Новый год без отравления: тюменцам назвали основные правила сервировки стола
Сегодня, 07:24
«Они безумные!»: тюменский таксист рассказал о работе в преддверии Нового года
Сегодня, 07:21
«У нас снова отмена»: тюменская филармония убрала из афиши концерты Лолиты и Билана
Сегодня, 16:12
В центре Тюмени закрывают детский сад. Родители намерены обращаться к президенту
Сегодня, 07:07
«У них нет желания брать оружие в руки»: тюменские призывники не хотят идти в армию
Сегодня, 06:33