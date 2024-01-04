На тюменских дорогах дежурят сотрудники полиции. Что происходит?

Отметим, с начала 2024 году на дорогах Тюменской области произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. На автодороге Тюмень — Омск под Голышманово авто под управлением начинающего водителя съехало в кювет, а 3 января на автодороге Екатеринбург — Тюмень 48-летняя автомобилистка на иномарке въехала в опору освещения.