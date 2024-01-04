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Updated Сегодня, 05:34

На тюменских дорогах дежурят сотрудники полиции

На тюменских дорогах дежурят сотрудники полиции. Что происходит?

4 января 2024, 05:32
Фото: ГИБДД

На тюменских дорогах дежурят сотрудники полиции

Сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию на федеральных трассах совместно с представителями дорожных служб, МЧС — оказывают помощь водителям, попавшим в сложные ситуации на дорогах, следят за соблюдением ПДД.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

Накануне автоинспекторы помогли автомобилисту, у которого не было домкрата, сменить колесо на 2-м километре Старотобольского тракта. На 432-м километре федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе специализированный взвод ДПС помог водителю замерзшего самосвала запустить двигатель на морозе.

В Тобольском районе в три часа ночи, в районе деревни Суклем, сотрудники 37-й пожарно-спасательной части пришли на помощь водителю автомобиля «ВАЗ 2115» из Кургана, обогрев его в кабине служебной машины.

Фото: МЧС

На 383 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск сотрудники 140-й пожарно-спасательной части при помощи тепловой пушки произвели отогрев топливной системы автомобиля Iveco — водителя большегруза обогрели в спецтранспорте уватских пожарных.

Отметим, с начала 2024 году на дорогах Тюменской области произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. На автодороге Тюмень — Омск под Голышманово авто под управлением начинающего водителя съехало в кювет, а 3 января на автодороге Екатеринбург — Тюмень 48-летняя автомобилистка на иномарке въехала в опору освещения.

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Ранее «Наш Город» писал, что 1 января вечером в поселке Винзили нетрезвый водитель Hyundai выехал на «встречку», где врезался в Dodge. В результате ДТП пострадали 34-летний водитель Hyundai, 58-летний водитель и 33-летняя пассажирка Dodgе.

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