На юге Тюменской области столбики термометров опустятся до -40

В Тюмени в среду в течение дня температура воздуха составит -30….-34.Ночью потеплеет до -28. День пройдет без осадков при ветре до 3 м/с В четверг в областной столице потеплеет до -17…-12, ожидается снегопад. Метеорологи обещают выпадение 6,2 мм осадков.