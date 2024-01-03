На юге Тюменской области столбики термометров опустятся до -40

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 07:19
В четверг, 4 января, днем резко потеплеет — столбики термометров поднимутся до -8…-13 местами покажут -18…-23, в крайних северных районах -28. Ожидаются осадки в виде снега, метель, усиление ветра до 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.
В пятницу, 5 января, синоптики обещают на юге региона снегопады, метель, -10….-15 ночью и до -5…-10 днем.
В Тюмени в среду в течение дня температура воздуха составит -30….-34.Ночью потеплеет до -28. День пройдет без осадков при ветре до 3 м/с В четверг в областной столице потеплеет до -17…-12, ожидается снегопад. Метеорологи обещают выпадение 6,2 мм осадков.