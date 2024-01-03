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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

На юге Тюменской области похолодает до -40

На юге Тюменской области столбики термометров опустятся до -40

3 января 2024, 05:44
Фото: 1MI

На юге Тюменской области похолодает до -40

40-градусные морозы метеорологи обещают сегодня ночью. По прогнозам, в течение дня среды температура воздуха составит -25…-30, к ночи столбики термометров опустятся до -30…-40. Ожидается небольшой снег, изморозь, ветер до 3-8 м/с.

В четверг, 4 января, днем резко потеплеет — столбики термометров поднимутся до -8…-13 местами покажут -18…-23, в крайних северных районах -28. Ожидаются осадки в виде снега, метель, усиление ветра до 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.

В пятницу, 5 января, синоптики обещают на юге региона снегопады, метель, -10….-15 ночью и до -5…-10 днем.

В Тюмени в среду в течение дня температура воздуха составит -30….-34.Ночью потеплеет до -28. День пройдет без осадков при ветре до 3 м/с В четверг в областной столице потеплеет до -17…-12, ожидается снегопад. Метеорологи обещают выпадение 6,2 мм осадков.

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