В МЧС рассказали тюменцам, как после запуска салюта не оказаться в травматологии

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
МЧС Тюменской области напоминает, что в первую очередь нужно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к пиротехническому изделию — это основа безопасности.
Запускать салюты можно только на больших открытых площадках, подальше от домов. Поблизости не должно быть построек и деревьев.
Также в радиусе 100 метров не должно быть легковоспламеняющихся объектов. Наблюдать можно на расстоянии 35-50 метров с той стороны, с которой дует ветер. При сильном ветре и вовсе стоит отказаться от запуска салютов.
Категорически запрещено использовать пиротехнические изделия в закрытых помещениях и в местах массового скопления людей.
МЧС также напоминает, что покупать пиротехнику нужно только в сертифицированных магазинах.
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