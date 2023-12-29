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В МЧС рассказали тюменцам, как безопасно пользоваться фейерверками и петардами

В МЧС рассказали тюменцам, как после запуска салюта не оказаться в травматологии

29 декабря 2023, 03:21
Фото: 1MI

В МЧС рассказали тюменцам, как безопасно пользоваться фейерверками и петардами

Хлопушки, фейерверки и бенгальские одни — неотъемлемые атрибуты праздника. Чтобы встретить Новый год в компании друзей и родственников, а не в отделении травматологии, нужно помнить об их правильном использовании.

МЧС Тюменской области напоминает, что в первую очередь нужно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к пиротехническому изделию — это основа безопасности.

Запускать салюты можно только на больших открытых площадках, подальше от домов. Поблизости не должно быть построек и деревьев.

Также в радиусе 100 метров не должно быть легковоспламеняющихся объектов. Наблюдать можно на расстоянии 35-50 метров с той стороны, с которой дует ветер. При сильном ветре и вовсе стоит отказаться от запуска салютов.

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Категорически запрещено использовать пиротехнические изделия в закрытых помещениях и в местах массового скопления людей.

МЧС также напоминает, что покупать пиротехнику нужно только в сертифицированных магазинах.

Ранее «Наш город» на наглядном примере показал, чего точно не стоит делать в новогоднюю ночь. Истории из практики врача дали понять, какие моменты могут омрачить праздник.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность#МЧС#Салют#Праздники#Новый год#Пиротехника#Техника безопасности#Любовь Селезнева
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