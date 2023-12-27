Новая будка и вкусная кость: мохнатый строитель из Тюмени получил новогодний подарок

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Строители соорудили для Графа большую просторную будку с вольером. Утеплили ее, чтобы пес не замерз даже в сибирские морозы. Новый дом покрасили в фирменный цвет ЖК, в фиолетовый.
Каждый день вместе с рабочими Граф обходит стройплощадку.
Он нам даже помогает. То котлован роет, то сваи закапывает, — смеются мастера.
В перерывах от работы даже управляющий стройкой занимается с мохнатым. Пес еще подросток, энергии много, поэтому с ним нужно много гулять и играть.
Строить ЖК «Юнион» будут до 2026 года. Но строители из компании «Страна Девелопмент» уже решили — после завершения работ Граф вместе с рабочими отправится на другой объект. А здесь он будет первым тестировщиком на специальной собачьей площадке.
Кстати, его нашли в июле совсем крохой. Тогда ему было не больше двух месяцев от роду. Повезло малышу!