nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Новая будка и вкусная кость: мохнатый строитель из Тюмени получил новогодний подарок

Новая будка и вкусная кость: мохнатый строитель из Тюмени получил новогодний подарок

27 декабря 2023, 06:52
Фото: «Страна Девелопмент»
Еще летом на стройплощадке жилого комплекса «Юнион» в Тюмени строители нашли щенка. Помыли, накормили и дали кличку — Граф. И вот уже полгода четвероногий специалист несет службу — охраняет от чужаков и встречает рабочих. В канун Нового года без подарков для мохнатого помощника не обошлось.

Строители соорудили для Графа большую просторную будку с вольером. Утеплили ее, чтобы пес не замерз даже в сибирские морозы. Новый дом покрасили в фирменный цвет ЖК, в фиолетовый.

Фото: «Страна Девелопмент»

Каждый день вместе с рабочими Граф обходит стройплощадку.

Он нам даже помогает. То котлован роет, то сваи закапывает, — смеются мастера.

В перерывах от работы даже управляющий стройкой занимается с мохнатым. Пес еще подросток, энергии много, поэтому с ним нужно много гулять и играть.

Фото: «Страна Девелопмент»

Строить ЖК «Юнион» будут до 2026 года. Но строители из компании «Страна Девелопмент» уже решили — после завершения работ Граф вместе с рабочими отправится на другой объект. А здесь он будет первым тестировщиком на специальной собачьей площадке.

Фото: «Страна Девелопмент»

Кстати, его нашли в июле совсем крохой. Тогда ему было не больше двух месяцев от роду. Повезло малышу!

Фото: «Страна Девелопмент»
#Тюмень#Тюменская область#История#Собака#Застройка#Анастасия Имамахметова
Подпишитесь
«-282 сантиметра»: почему Тура рекордно обмелела за 2023 год
Сегодня, 07:36
«Акцент на глаза!»: визажист рассказал с каким макияжем стоит встречать год Дракона
Сегодня, 01:00
Как будут работать тюменские больницы в новогодние праздники. Инфографика
Вчера, 07:10
Пробивает как никогда: тюменцам объяснили, почему зимой хочется больше есть
Вчера, 09:36
Рабочие итоги года: кому в Тюмени в 2023 году предлагали самую высокую зарплату?
Сегодня, 04:21
Тюменцы поддержали кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова
Сегодня, 05:25