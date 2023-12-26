На реальных событиях: тюменцам рассказали, чего не стоит делать в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Владимиру Удалову не привыкать спасать тюменцев в новогоднюю ночь. Однажды, едва куранты отбили 12 ударов, на станцию скорой помощи поступил вызов: праздник был испорчен взорвавшейся в руке у мужчины петардой.
Бригаду встретила подвыпившая компания и не менее пьяный пострадавший. Медики наложили повязку и зафиксировали в карте вызова: взрыв пиротехнического
изделия привел к травматической ампутации фаланги указательного пальца. Выяснилось, что мужчина не только был пьян, но и с инструкцией по запуску салютов не ознакомился, поэтому запустил его прямо из рук.
Омрачить новогодние каникулы может и сочетание жирной пищи с алкоголем. Оно провоцирует обострение и возникновение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
За медицинской помощью часто обращаются тюменцы с панкреатитом, гастритом и холециститом. Например, один из пациентов счел хорошей идеей съесть банку сметаны, другой — выпить стакан масла. Все это для того, чтобы пьянеть как можно медленнее.
Такие методы могут помогать первое время, но настанет время расплаты в виде рвоты, слабости и диареи. С этими последствиями столкнулся 40-летний мужчина, который «допраздновался» до шока и сепсиса на фоне панкреонекроза. Ему провели экстренную операцию — удалили поджелудочную железу.
Не менее опасно и сочетание алкоголя с холодом. Оно может обернуться переохлаждением и обморожением. Например, в новогоднюю ночь молодая тюменка присела на лавочку и уснула. Скорую вызвал случайный прохожий. Пьяную девушку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Ранее «Наш город» рассказывал, кому запрещено пить в новогоднюю ночь. Тюменские наркологи посоветовали некоторым людям отказаться от алкоголя.