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Тюменцам рассказали, чего не стоит делать на новогодних каникулах

На реальных событиях: тюменцам рассказали, чего не стоит делать в новогоднюю ночь

26 декабря 2023, 05:45
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, чего не стоит делать на новогодних каникулах

Бригады скорой помощи готовятся к новогодним дежурствам. Департамент здравоохранения региона рассказал несколько историй из практики одного из специалистов: ему приходилось повидать последствия взрыва петард, злоупотребления алкоголем и сна на скамейке.

Владимиру Удалову не привыкать спасать тюменцев в новогоднюю ночь. Однажды, едва куранты отбили 12 ударов, на станцию скорой помощи поступил вызов: праздник был испорчен взорвавшейся в руке у мужчины петардой.

Бригаду встретила подвыпившая компания и не менее пьяный пострадавший. Медики наложили повязку и зафиксировали в карте вызова: взрыв пиротехнического
изделия привел к травматической ампутации фаланги указательного пальца. Выяснилось, что мужчина не только был пьян, но и с инструкцией по запуску салютов не ознакомился, поэтому запустил его прямо из рук.

Омрачить новогодние каникулы может и сочетание жирной пищи с алкоголем. Оно провоцирует обострение и возникновение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

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За медицинской помощью часто обращаются тюменцы с панкреатитом, гастритом и холециститом. Например, один из пациентов счел хорошей идеей съесть банку сметаны, другой — выпить стакан масла. Все это для того, чтобы пьянеть как можно медленнее.

Такие методы могут помогать первое время, но настанет время расплаты в виде рвоты, слабости и диареи. С этими последствиями столкнулся 40-летний мужчина, который «допраздновался» до шока и сепсиса на фоне панкреонекроза. Ему провели экстренную операцию — удалили поджелудочную железу.

Не менее опасно и сочетание алкоголя с холодом. Оно может обернуться переохлаждением и обморожением. Например, в новогоднюю ночь молодая тюменка присела на лавочку и уснула. Скорую вызвал случайный прохожий. Пьяную девушку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Ранее «Наш город» рассказывал, кому запрещено пить в новогоднюю ночь. Тюменские наркологи посоветовали некоторым людям отказаться от алкоголя.

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