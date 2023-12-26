На реальных событиях: тюменцам рассказали, чего не стоит делать в новогоднюю ночь

Бригаду встретила подвыпившая компания и не менее пьяный пострадавший. Медики наложили повязку и зафиксировали в карте вызова: взрыв пиротехнического

изделия привел к травматической ампутации фаланги указательного пальца. Выяснилось, что мужчина не только был пьян, но и с инструкцией по запуску салютов не ознакомился, поэтому запустил его прямо из рук.