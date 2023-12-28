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Published Сегодня, 09:42

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Updated Сегодня, 09:44

Будьте осторожны! На Тюменскую область обрушится экстремально сильный ветер

Будьте осторожны! На Тюменскую область обрушится экстремально сильный ветер

28 декабря 2023, 09:42
Фото: 1MI
В пятницу, 29 декабря, в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидается экстремальный ветер, снег и дождь.

При средней температуре -12С ночью и -4С днем на территории Тюменской области возможны сильные осадки: снег, метель, мокрый снег, дождь, гололед. Порывы ветра могут достигать 18-23 м/с.

Отметим, что из-за шквального ветра в соседнем регионе — Челябинской области — на несколько часов было перекрыто движение по федеральным трассам. Из-за сильной метели и гололеда передвигаться было сложно не только технике, но и людям.

В Тюменской области также несколько дней подряд перекрывали дороги и предупреждали водителей воздержаться от дальних поездок во время гололеда. На трассах дежурили дополнительные наряды ДПС, тем не менее избежать тяжелых ДТП не удалось. Только за вчерашний день в регионе случилось несколько аварий с пострадавшими, несколько человек погибли.

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