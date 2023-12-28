Будьте осторожны! На Тюменскую область обрушится экстремально сильный ветер

В Тюменской области также несколько дней подряд перекрывали дороги и предупреждали водителей воздержаться от дальних поездок во время гололеда. На трассах дежурили дополнительные наряды ДПС, тем не менее избежать тяжелых ДТП не удалось. Только за вчерашний день в регионе случилось несколько аварий с пострадавшими, несколько человек погибли.