Будьте осторожны! На Тюменскую область обрушится экстремально сильный ветер

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
При средней температуре -12С ночью и -4С днем на территории Тюменской области возможны сильные осадки: снег, метель, мокрый снег, дождь, гололед. Порывы ветра могут достигать 18-23 м/с.
Отметим, что из-за шквального ветра в соседнем регионе — Челябинской области — на несколько часов было перекрыто движение по федеральным трассам. Из-за сильной метели и гололеда передвигаться было сложно не только технике, но и людям.
В Тюменской области также несколько дней подряд перекрывали дороги и предупреждали водителей воздержаться от дальних поездок во время гололеда. На трассах дежурили дополнительные наряды ДПС, тем не менее избежать тяжелых ДТП не удалось. Только за вчерашний день в регионе случилось несколько аварий с пострадавшими, несколько человек погибли.