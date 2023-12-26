Пробивает как никогда: тюменцам объяснили, почему зимой хочется больше есть

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В древние времена зима означала период выживания. То, как она пройдет, зависело от количества собранного по осени урожая и людей в общине. Запасов было мало, а добывались они с трудом.
Поэтому желание наброситься на еду при первых заморозках можно сравнить с зовом предков, заложенным на биологическом уровне. Какие еще могут быть причины — рассказал телеканал «Саратов 24».
Потребляемые калории идут на согревание тела. Этот процесс можно сравнить с подкидыванием дров в печь: чем больше калорий — тем больше энергии. Так как в холодную погоду температура тела снижается, желание перекусить возникает чаще, чем в теплое время года.
Жар батарей и радиаторов, пуховики и большое количество слоев теплой одежды доводят организм до обезвоживания. Часто жажду можно перепутать с голодом, поэтому и съесть лишнего — проще простого.
Дефицит солнечного света зимой может привести к аффективному расстройству. Данная форма депрессии связана с укорочением световых дней и от нее страдают многие люди, живущие на Севере.
Исследования показали, что люди, страдающие данным расстройством, потребляют больше углеводов, которые помогают организму использовать триптофан. Он, в свою очередь, преобразовывается в серотонин, который также известен как «гормон счастья».
Зачастую люди уверены в том, что зимой наберут лишние килограммы, поэтому морально настраивают себя на переедание. Мыслить подобным образом — заведомо неправильно, ведь то, что человек ест, зависит от того, как он мыслит.
Ранее «Наш город» рассказал о продуктах, которые помогут пережить зиму. Их обязательно нужно включить в рацион для поддержания иммунитета.