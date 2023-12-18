Праздник — в другом месте. Тюменцам рассказали, где нельзя запускать фейерверки

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Эту рекомендацию нужно соблюдать для того, чтобы сохранить красоту пешеходной улицы. Жителей города и предпринимателей, работающих на Дзержинского, необходимо информировать о требованиях пожарной безопасности и безопасности при использовании пиротехники.
В мэрии также отметили, что рекомендация не использовать фейерверки будет уместна и для многих других локаций города, которые не отвечают требованиям по запуску пиротехники, предъявляемым к площадкам.
Кроме того, чиновники напомнили жителям и гостям города правила безопасного запуска фейерверков.
А еще на заседании профильной комиссии отметили, что при организации новогодних и рождественских мероприятий нужно обратить особое внимание на пожарную безопасность в учреждениях культуры, расположенных в деревянных зданиях.
Ранее «Наш город» рассказывал о новогодних елках, на которые можно отвести детей на праздничной неделе и перед ней. Узнать где, когда и сколько это будет стоить можно здесь.