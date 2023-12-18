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Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Тюменцам запретили запускать фейерверки на улице Дзержинского

Праздник — в другом месте. Тюменцам рассказали, где нельзя запускать фейерверки

18 декабря 2023, 15:09
Фото: 1MI

Тюменцам запретили запускать фейерверки на улице Дзержинского

Здесь лучше ограничиться фейерверком эмоций и встреч. А вот пиротехнику лучше не запускать. В мэрии попросили тюменцев не запускать даже небольшие салюты на улице Дзержинского.

Эту рекомендацию нужно соблюдать для того, чтобы сохранить красоту пешеходной улицы. Жителей города и предпринимателей, работающих на Дзержинского, необходимо информировать о требованиях пожарной безопасности и безопасности при использовании пиротехники.

В мэрии также отметили, что рекомендация не использовать фейерверки будет уместна и для многих других локаций города, которые не отвечают требованиям по запуску пиротехники, предъявляемым к площадкам.

Кроме того, чиновники напомнили жителям и гостям города правила безопасного запуска фейерверков.

Фото: Администрация города Тюмень

А еще на заседании профильной комиссии отметили, что при организации новогодних и рождественских мероприятий нужно обратить особое внимание на пожарную безопасность в учреждениях культуры, расположенных в деревянных зданиях.

Ранее «Наш город» рассказывал о новогодних елках, на которые можно отвести детей на праздничной неделе и перед ней. Узнать где, когда и сколько это будет стоить можно здесь.

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#Тюмень#Безопасность#Фейерверки#Пожарная безопасность#Новый год#Пиротехника#Техника безопасности#Инна Доровская#Новогодние мероприятия
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