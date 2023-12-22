В Тюмень идут дожди и похолодание

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В воскресенье в дневные часы ожидается 0.-5, к вечеру похолодание до -5…-10.
В Тюмени 23 декабря ожидается пасмурная погода без осадков, в утренние и дневные часы термометры покажут +0…-2, вечером температура воздуха составит -4…-3. Скорость ветра составит 2,2 м/с.
В воскресенье, 24 декабря, синоптики обещают пасмурную погоду без осадков, ветер до 3 м/с, -3….-4 в течение дня и до -5 в вечерние и ночные часы.
В Тобольске в субботу ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. Скорость ветра составит 2,2 м/с. Утром и днем термометры покажут 0…-2, в темное время суток температура воздуха составит -2…-3.
24 декабря немного похолодает: -3…-4 в течение дня, до -5…-6 в темное время суток. Скорость ветра составит 2,5-2,7 м/с.
В Ялуторовске 23 декабря ожидается пасмурная погода, ветер до 3,5 м/с. В утренние часы и днем температура воздуха составит -1…-2, в вечерние и ночные часы столбики термометров опустятся до -3…-4.
В воскресенье, 24 декабря, существенно погода не поменяется — днем и в вечерние часы термометры покажут -3….-4, скорость ветра составит 2,7-4,5 м/с. День пройдет без осадков.
В Заводоуковске 23 декабря метеорологи обещают пасмурную погоду, в течение дня ветер до 2,5 м/с, Утром и днем температура воздуха составит 0…-1, в темное время суток столбики термометров опустятся до -3.-4. 24 декабря погода существенно не изменится — день пройдет без осадков, среднесуточная температура воздуха составит -3…-4.
В Ишиме 23 декабря ожидается пасмурная погода, ветер до 2,9 м/с. В дневные и вечерние часы температура воздуха составит -3…-4. В воскресенье, 24 декабря, похолодает до -4…-5 днем и -6 в ночные часы. День пройдет без осадков при юго-восточном ветре до 2,5 м/с.