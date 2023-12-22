В Тюмень идут дожди и похолодание

В Ишиме 23 декабря ожидается пасмурная погода, ветер до 2,9 м/с. В дневные и вечерние часы температура воздуха составит -3…-4. В воскресенье, 24 декабря, похолодает до -4…-5 днем и -6 в ночные часы. День пройдет без осадков при юго-восточном ветре до 2,5 м/с.