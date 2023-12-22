nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

В Тюмень идут дожди и похолодание

В Тюмень идут дожди и похолодание

22 декабря 2023, 08:00
Фото: 1MI
В Тюменской области в предстоящие выходные синоптики обещают мокрый снег, местами с дождем, гололедицу на дорогах, ветер 4-9 м/с. В субботу, 23 декабря, днем термометры покажут -3…+2, в темное время суток температура воздуха составит -4…-9.

В воскресенье в дневные часы ожидается 0.-5, к вечеру похолодание до -5…-10.

В Тюмени 23 декабря ожидается пасмурная погода без осадков, в утренние и дневные часы термометры покажут +0…-2, вечером температура воздуха составит -4…-3. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

В воскресенье, 24 декабря, синоптики обещают пасмурную погоду без осадков, ветер до 3 м/с, -3….-4 в течение дня и до -5 в вечерние и ночные часы.

В Тобольске в субботу ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. Скорость ветра составит 2,2 м/с. Утром и днем термометры покажут 0…-2, в темное время суток температура воздуха составит -2…-3.

24 декабря немного похолодает: -3…-4 в течение дня, до -5…-6 в темное время суток. Скорость ветра составит 2,5-2,7 м/с.

В Тюмени мандарины из Марокко подорожали до 339 рублей
Узнать подробнее

В Ялуторовске 23 декабря ожидается пасмурная погода, ветер до 3,5 м/с. В утренние часы и днем температура воздуха составит -1…-2, в вечерние и ночные часы столбики термометров опустятся до -3…-4.

В воскресенье, 24 декабря, существенно погода не поменяется — днем и в вечерние часы термометры покажут -3….-4, скорость ветра составит 2,7-4,5 м/с. День пройдет без осадков.

В Заводоуковске 23 декабря метеорологи обещают пасмурную погоду, в течение дня ветер до 2,5 м/с, Утром и днем температура воздуха составит 0…-1, в темное время суток столбики термометров опустятся до -3.-4. 24 декабря погода существенно не изменится — день пройдет без осадков, среднесуточная температура воздуха составит -3…-4.

В последнюю неделю декабря Тюмень завалит снегом
Узнать подробнее

В Ишиме 23 декабря ожидается пасмурная погода, ветер до 2,9 м/с. В дневные и вечерние часы температура воздуха составит -3…-4. В воскресенье, 24 декабря, похолодает до -4…-5 днем и -6 в ночные часы. День пройдет без осадков при юго-восточном ветре до 2,5 м/с.

Читайте также:
В Тюмени обнаружили вирус грипп А, который отличает быстрое распространениеСледственный комитет проводит проверку в тюменском лагере «Олимпийская ребячка»Нечистоты под полом и сквозная трещина: тюменцы показали, как живут в аварийном доме
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Погода в Тюмени#Погода#Актированные дни#Актировки
Подпишитесь
Унижение, болезнь и халатность: все, что известно о смерти девочки в поезде из Тюмени
Вчера, 16:03
«Грядет эпидемия?»: на Тюменскую область наступает новый опасный штамм коронавируса
Вчера, 01:00
«Накал конфликта?»: как в 2023 году в Тюмени менялась ситуация с мигрантами
Вчера, 07:47
В Тюменской области установят фиксированную цену на куриное яйцо
Вчера, 11:37
Первая в регионе: президент России присвоил тюменке звание «Мать-героиня»
Сегодня, 02:43
«Сказал, что уехал на работу»: на СВО погиб 30-летний доброволец из Тюменской области
Вчера, 10:26