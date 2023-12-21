В последнюю неделю декабря Тюмень завалит снегом

В понедельник, 25 декабря, в областной столице ожидается переменная облачность, снег с дождем 0…-1 днем и до -3 в ночные часы. Во вторник и среду на Тюмень обрушатся снегопады — за двое суток в городе выпадет половина месячной нормы осадков. Температура воздуха днем в эти дни составит -3…в вечерние часы ожидается до -7.