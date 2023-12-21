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В последнюю неделю декабря Тюмень завалит снегом

В последнюю неделю декабря Тюмень завалит снегом

21 декабря 2023, 09:30
Фото: 1MI
Синоптики опубликовали прогноз погоды на последнюю неделю декабря и новогоднюю ночь. По прогнозам метеорологов, начало последней недели года «порадует» тюменцев околонулевой температурой воздуха и осадками в виде дождя со снегом. 31 декабря ожидается похолодание до -22.

В ближайшие три дня в Тюмени синоптики обещают пасмурную погоду, в пятницу осадки в виде снега с дождем. Днем столбики термометров будут подниматься до +1…+2, в ночные часы не опустятся ниже 0…-3.

В понедельник, 25 декабря, в областной столице ожидается переменная облачность, снег с дождем 0…-1 днем и до -3 в ночные часы. Во вторник и среду на Тюмень обрушатся снегопады — за двое суток в городе выпадет половина месячной нормы осадков. Температура воздуха днем в эти дни составит -3…в вечерние часы ожидается до -7.

В четверг и пятницу, 28 и 29 декабря, осадки прекратятся, температура воздуха опустится до -3…-7 днем и -13 в темное время суток. 30 декабря, в субботу, ожидается небольшой снег, температура воздуха в этот день составит -8…-17.

В последний день 2023 года синоптики обещают солнечную погоду. В течение дня термометры покажут -16…-18, к ночи температура воздуха опустится до -22.

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