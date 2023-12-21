В последнюю неделю декабря Тюмень завалит снегом

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В ближайшие три дня в Тюмени синоптики обещают пасмурную погоду, в пятницу осадки в виде снега с дождем. Днем столбики термометров будут подниматься до +1…+2, в ночные часы не опустятся ниже 0…-3.
В понедельник, 25 декабря, в областной столице ожидается переменная облачность, снег с дождем 0…-1 днем и до -3 в ночные часы. Во вторник и среду на Тюмень обрушатся снегопады — за двое суток в городе выпадет половина месячной нормы осадков. Температура воздуха днем в эти дни составит -3…в вечерние часы ожидается до -7.
В четверг и пятницу, 28 и 29 декабря, осадки прекратятся, температура воздуха опустится до -3…-7 днем и -13 в темное время суток. 30 декабря, в субботу, ожидается небольшой снег, температура воздуха в этот день составит -8…-17.
В последний день 2023 года синоптики обещают солнечную погоду. В течение дня термометры покажут -16…-18, к ночи температура воздуха опустится до -22.