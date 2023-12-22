Придется подождать: самолет из Тюмени в Сургут вылетит с задержкой в несколько часов

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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Согласно информации, указанной на онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино, по установленному расписанию самолет в Сургут должен был вылететь в 7:10.
Однако в графе расчетного времени уточняется, что вылет состоится только в 11:40. Причины задержки рейса не уточняются.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы раскупили билеты на заграничные направления перед Новым годом. Билетов почти не осталось, а те, что еще в наличии, могут влететь в копеечку.