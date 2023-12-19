В Тюмени на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Про погодные изменения пишет «УРА.ру» со ссылкой на филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии в Тюмени.
«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 12 часов дня 20 декабря до 10 утра 22 декабря. Ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду», сказано в сообщении ведомства.
Температура воздуха в Тюмени в среду, 20 декабря, составит около -10С. В четверг, 21 декабря, столбик термометра поднимется до +1С, а в пятницу, 22 декабря, до +2С.