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Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

В Тюмени на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Тюмени на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

19 декабря 2023, 14:55
Фото: 1MI
В Тюменской области ожидается с 20 по 22 декабря ожидается потепление до +2С. При этом на регион могут обрушиться сильные ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Про погодные изменения пишет «УРА.ру» со ссылкой на филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии в Тюмени.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Период: с 12 часов дня 20 декабря до 10 утра 22 декабря. Ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду», сказано в сообщении ведомства.


Температура воздуха в Тюмени в среду, 20 декабря, составит около -10С. В четверг, 21 декабря, столбик термометра поднимется до +1С, а в пятницу, 22 декабря, до +2С.

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#Общество#Ирина Швецова#Погода в Тюмени#Погода
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