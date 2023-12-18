Уснул на погосте и остался без денег. Тюменца обворовали на Текутьевском кладбище

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Эта история произошла еще летом 2023 года, сообщают СМИ со ссылкой на документы суда. В краже сразу заподозрили собутыльника потерпевшего.
— Потерпевший надышался на работе краской. Когда он шел домой через кладбище «Текутьевское», к нему подошел подсудимый, они вместе выпили пива. После этого пострадавший уснул на кладбище, так как его разморило. Придя в себя, мужчина обнаружил, что при нем нет телефона, банковской карты, — следует из документов суда.
Со счета в банке к тому моменту также были списаны деньги — около 15 тысяч рублей. Подсудимый пояснил, что успел поменять пароль на карте через мобильное приложение, после чего снял наличные в банкомате. Поводом для кражи, конечно, стал крепкий сон пострадавшего.
Кстати, приговор кладбищенскому воришке вынесли только сейчас. Он отделался условным сроком — хотя и получил полтора года.
Ранее «Наш город» рассказывал об оригинальном способе отметить совершеннолетие. Юный тюменец обокрал магазин, чтобы отпраздновать свое 18-летие с друзьями. Он вынес продуктов больше чем на 10 тысяч рублей.