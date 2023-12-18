Уснул на погосте и остался без денег. Тюменца обворовали на Текутьевском кладбище

Со счета в банке к тому моменту также были списаны деньги — около 15 тысяч рублей. Подсудимый пояснил, что успел поменять пароль на карте через мобильное приложение, после чего снял наличные в банкомате. Поводом для кражи, конечно, стал крепкий сон пострадавшего.