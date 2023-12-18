Эксперт рассказал об эффективных способах избавления от плесени в доме

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В интервью NEWS.ru Чаплин заявил, что перекись водорода более бюджетна и безопасна, чем целый ряд других препаратов. Также можно использовать средства с натриевой солью и борной кислотой, белым уксусом, содой пищевой, лимонной кислотой, нашатырным спиртом, продающуюся в супермаркетах «Белизну» и раствор йода.
Если речь идет не только об удалении, но и о профилактике, можно рассмотреть эфирные масла лаванды, розмарина, чайного дерева. По словам Чаплина, многое зависит от вида плесени (белая, зеленая, розовая или другая) и количества пораженных локаций.