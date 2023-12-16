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Posted 16 декабря, 11:41

Published 16 декабря, 11:41

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Сельская больница в Тюменской области получила современный диагностический аппарат

Сельская больница в Тюменской области получила современный диагностический аппарат

16 декабря 2023, 11:41
Фото: 1MI
Жителям Ярковского района стал доступен современный метод диагностики. Недавно в местный филиал облбольницы поступила новая видеоэндоскопическая система. Теперь сельчанам с проблемами ЖКТ не нужно ездить на обследование в город, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Диагностическую систему закупили в Ярково по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Новое оборудование в больнице ждали с большим нетерпением.

Система представляет собой диагностическую систему экспертного класса. Она оборудована видеоэндоскопом, отличной передачей цвета и высокой прочностью конструкции. Для лучшей визуализации сосудов и мелких структур слизистой оболочки добавлена система мультиволн. Встроенный жесткий диск с большим объемом памяти позволит сохранить огромное количество отчетов диагностики, фотографий, видео, данных пациентов. Вся информация выводится на монитор. Кронштейн позволяет развернуть монитор для удобства просмотра как врачу, так и пациенту.

По словам врача-эндоскописта Владимира Краско, новое оборудование себя уже зарекомендовало только с лучших сторон. Экспертный класс диагностической системы обеспечивает высокое качество и четкость, а это значит, что случаи выявления патологий на ранних стадиях только увеличатся. Более того, архив, хранящийся в памяти, станет незаменимым помощником специалистов.

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