Сельская больница в Тюменской области получила современный диагностический аппарат

По словам врача-эндоскописта Владимира Краско, новое оборудование себя уже зарекомендовало только с лучших сторон. Экспертный класс диагностической системы обеспечивает высокое качество и четкость, а это значит, что случаи выявления патологий на ранних стадиях только увеличатся. Более того, архив, хранящийся в памяти, станет незаменимым помощником специалистов.