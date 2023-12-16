Сельская больница в Тюменской области получила современный диагностический аппарат

Posted 16 декабря, 11:41
Published 16 декабря, 11:41
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Диагностическую систему закупили в Ярково по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Новое оборудование в больнице ждали с большим нетерпением.
Система представляет собой диагностическую систему экспертного класса. Она оборудована видеоэндоскопом, отличной передачей цвета и высокой прочностью конструкции. Для лучшей визуализации сосудов и мелких структур слизистой оболочки добавлена система мультиволн. Встроенный жесткий диск с большим объемом памяти позволит сохранить огромное количество отчетов диагностики, фотографий, видео, данных пациентов. Вся информация выводится на монитор. Кронштейн позволяет развернуть монитор для удобства просмотра как врачу, так и пациенту.
По словам врача-эндоскописта Владимира Краско, новое оборудование себя уже зарекомендовало только с лучших сторон. Экспертный класс диагностической системы обеспечивает высокое качество и четкость, а это значит, что случаи выявления патологий на ранних стадиях только увеличатся. Более того, архив, хранящийся в памяти, станет незаменимым помощником специалистов.