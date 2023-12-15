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Updated Сегодня, 11:43

Тюменские власти объяснили причины роста цен на коммунальные услуги

Тюменские власти объяснили причины роста цен на коммунальные услуги

15 декабря 2023, 11:40
Фото: Midjourney
Тарифы на жилищно коммунальные услуги вырастут с 2024 года. Причины подорожания — увеличение стоимости энергоресурсов и затраты на модернизацию объектов. Об этом рассказал директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков.
Фото: информцентр правительства ТО

Он отметил, что цены за ЖКУ растут в Тюменской области, как и по всей стране, под влиянием нескольких экономических факторов.

«Увеличивается стоимость энергоресурсов, растет минимальный размер оплаты труда, учитываются инфляционные процессы и затраты на создание, реконструкцию, модернизацию объектов инженерной инфраструктуры», — пояснил глава профильного ведомства.

Евгений Карташков напомнил, что в Тюменской области с 1 июля следующего года ограничение роста цен на ЖКУ в среднем составит 9,6%, а для газифицированных домов — 10,2%. Новые расценки накануне утвердил глава региона Александр Моор.

Также ранее стало известно, что для сдерживания роста стоимости услуг ЖКХ правительство Тюменской области выделило из бюджета региона семь млрд рублей.

Днем ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии пообещал отменить для всех пенсионеров комиссию при оплате коммунальных услуг. Также он выразил надежду, что рост инфляции не превысит размер новой индексации пенсий.

Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о новой индексации пенсии
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