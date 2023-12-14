Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о новой индексации пенсии

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Вопрос про социальные выплаты задал президенту житель Новосибирской области, которого очень беспокоит, что рост инфляции и повышение тарифов на ЖКУ превышает размер индексации пенсий.
«Фактически, они съедят те 7,5% добавки к пенсии», — отметил россиянин.
Глава государства напомнил, что в декабре прошлого года пенсии были проиндексированы на 10%, весной 2023-го — на 4%. На начало 2024 года запланирована еще одна индексация — в 7,5%.
«А тарифы не поднимали с июля прошлого года. Планируется увеличение тарифов только в июле 2024 года. То есть тарифы не поднимались полтора года. За то время произойдет три индексации пенсий, которые дадут более 23%», — отметил Путин.
Также президент заявил, что тарифы на ЖКУ нужно поднимать мягко, а доходы населения в опережающем темпе. Он напомнил, что у пенсионеров и семей с низкими доходами есть возможность оформить субсидию на оплату коммунальных услуг.