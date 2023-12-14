nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о новой индексации пенсии

Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о новой индексации пенсии

14 декабря 2023, 11:44
Фото: скриншот с эфира прямой линии с В. Путиным
Президент РФ Владимир Путин надеется, что предстоящая индексация пенсий не будет ниже инфляции. Об этом он сказал во время прямой линии с журналистами и жителями страны.

Вопрос про социальные выплаты задал президенту житель Новосибирской области, которого очень беспокоит, что рост инфляции и повышение тарифов на ЖКУ превышает размер индексации пенсий.

«Фактически, они съедят те 7,5% добавки к пенсии», — отметил россиянин.

Глава государства напомнил, что в декабре прошлого года пенсии были проиндексированы на 10%, весной 2023-го — на 4%. На начало 2024 года запланирована еще одна индексация — в 7,5%.

«А тарифы не поднимали с июля прошлого года. Планируется увеличение тарифов только в июле 2024 года. То есть тарифы не поднимались полтора года. За то время произойдет три индексации пенсий, которые дадут более 23%», — отметил Путин.

Также президент заявил, что тарифы на ЖКУ нужно поднимать мягко, а доходы населения в опережающем темпе. Он напомнил, что у пенсионеров и семей с низкими доходами есть возможность оформить субсидию на оплату коммунальных услуг.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция на Нашем городе
Узнать подробнее
Читайте также:
«Это неправильно»: Путин отменил комиссию за уплату ЖКУ для пенсионеровПутин: подъемные по программе «Земский доктор» нужно увеличить до 2 млн рублейПутин рассказал о возможной второй волне мобилизации: необходимости нет
#Общество#Ирина Швецова#Прямая линия с Владимиром Путином-2023
Подпишитесь
«Теплая зима станет последней?»: как потепление скажется на состоянии Туры
Вчера, 07:28
«Жить стало дорого?»: как за год в Тюменской области изменились цены на товары
Сегодня, 09:47
«Квартиру будет не купить?»: как изменится рынок недвижимости к 2024 году
Сегодня, 06:56
Зарплаты ниже, цены — выше: в Тюмени тарифы ЖКХ вырастут больше, чем на Ямале
Сегодня, 06:49
Жители коттеджного поселка в Тюмени 10 лет ждут строительства дорог
Сегодня, 04:05
Тюменцы разобрали в ресторанах 70% мест под новогодние корпоративы
Сегодня, 04:35