Известный шансонье весной выступит на тюменской сцене

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Российский исполнитель шансона Михаил Шуфутинский весной 2024 года выступит на сцене тюменского Дворца культуры «Нефтяник». Билеты на концерт уже поступили в продажу.
Мероприятие состоится 20 марта, начало в 19:00. На сайте Дворца культуры указано, что стоимость билетов варьируется от 3 до 9 тысяч рублей.
Несмотря на то, что до концерта еще несколько месяцев, тюменцы уже бросились скупать билеты, в том числе и самые дорогие: места в зале забронировали более 20 человек.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы раскупили почти все билеты на концерт Елены Ваенги. Певица выступит в ДК «Нефтяник» 25 декабря.