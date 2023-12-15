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Известный шансонье даст концерт в Тюмени

Известный шансонье весной выступит на тюменской сцене

15 декабря 2023, 05:58
Фото: 1MI

Известный шансонье даст концерт в Тюмени

Концерт российского эстрадного певца и многократного лауреата премии «Шансон года» состоится в марте. Тюменцы уже скупают билеты, в том числе и самые дорогие.
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Концерт

Российский исполнитель шансона Михаил Шуфутинский весной 2024 года выступит на сцене тюменского Дворца культуры «Нефтяник». Билеты на концерт уже поступили в продажу.

Мероприятие состоится 20 марта, начало в 19:00. На сайте Дворца культуры указано, что стоимость билетов варьируется от 3 до 9 тысяч рублей.

Фото: ДК «Нефтяник»

Несмотря на то, что до концерта еще несколько месяцев, тюменцы уже бросились скупать билеты, в том числе и самые дорогие: места в зале забронировали более 20 человек.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы раскупили почти все билеты на концерт Елены Ваенги. Певица выступит в ДК «Нефтяник» 25 декабря.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Певцы#Музыка#Концерты#Шансон#Билеты#ДК Нефтяник#Концерт#Выступление#Любовь Селезнева
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