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Published Сегодня, 02:25

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Тюменцы раскупили все дорогие билеты на концерт Елены Ваенги

Тюменцы раскупили почти все билеты на концерт знаменитой певицы

5 декабря 2023, 02:25
Фото: 1MI

Тюменцы раскупили все дорогие билеты на концерт Елены Ваенги

Несмотря на относительно высокую стоимость билетов, их почти не осталось. Даже самый дорогой билет остался всего один.
Сюжет
Концерт

Концерт Елены Ваенги состоится 25 декабря в ДК «Нефтяник». Сейчас, как указано на сайте «Кассир.ру», билетов почти не осталось: раскуплены даже самые дорогие.

Стоит отметить, что цена билетов варьировалась от 6 до 9 тысяч рублей. На данный момент остались всего 16 билетов: 1 за 7 тысяч, 14 за 8 тысяч и 1 за 9 тысяч рублей.

Все оставшиеся места — по бокам в партере. Самых дешевых билетов уже нет в продаже.

Ранее «Наш город» сообщал, что уволенный за нецензурную брань телеведущий спел на одной сцене с Ларисой Долиной. Никита Белов поделился впечатлениями в соцсетях.

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