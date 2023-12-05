Тюменцы раскупили почти все билеты на концерт знаменитой певицы

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Концерт Елены Ваенги состоится 25 декабря в ДК «Нефтяник». Сейчас, как указано на сайте «Кассир.ру», билетов почти не осталось: раскуплены даже самые дорогие.
Стоит отметить, что цена билетов варьировалась от 6 до 9 тысяч рублей. На данный момент остались всего 16 билетов: 1 за 7 тысяч, 14 за 8 тысяч и 1 за 9 тысяч рублей.
Все оставшиеся места — по бокам в партере. Самых дешевых билетов уже нет в продаже.
Ранее «Наш город» сообщал, что уволенный за нецензурную брань телеведущий спел на одной сцене с Ларисой Долиной. Никита Белов поделился впечатлениями в соцсетях.