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В Тюмени раскупили все билеты на концерт Алексея Щербакова

Тюменцы раскупили все билеты на концерт популярного комика

7 декабря 2023, 05:10
Фото: 1MI

В Тюмени раскупили все билеты на концерт Алексея Щербакова

Концертная программа должна была состояться еще в октябре. Однако, выступление пришлось перенести.
Сюжет
Концерт

14 декабря StandUp комик Алексей Щербаков даст сразу два концерта в большом зале ДК «Нефтяник» в Тюмени.

Как указано на сайте «Яндекс Афиша», ни на первый, ни на второй концерты билетов больше нет: тюменцы раскупили их за несколько дней.

Стоимость билетов варьировалась от 2400 до 6550 рублей: чем ближе к сцене — тем дороже.

Ранее, как писал «Наш город», Алексей Щербаков собирался выступить в Тюмени 17 октября. В день, когда должен был состояться концерт, комик не смог вылететь из Салехарда из-за погодных условий. Из-за этого выступление пришлось перенести.

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