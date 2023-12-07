Тюменцы раскупили все билеты на концерт популярного комика

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
14 декабря StandUp комик Алексей Щербаков даст сразу два концерта в большом зале ДК «Нефтяник» в Тюмени.
Как указано на сайте «Яндекс Афиша», ни на первый, ни на второй концерты билетов больше нет: тюменцы раскупили их за несколько дней.
Стоимость билетов варьировалась от 2400 до 6550 рублей: чем ближе к сцене — тем дороже.
Ранее, как писал «Наш город», Алексей Щербаков собирался выступить в Тюмени 17 октября. В день, когда должен был состояться концерт, комик не смог вылететь из Салехарда из-за погодных условий. Из-за этого выступление пришлось перенести.