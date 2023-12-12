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Тюменцам рассказали, когда в Тобольске откроют ресторан «Вкусно — и точка»

Жителям Тобольска назвали дату открытия первого ресторана «Вкусно — и точка»

12 декабря 2023, 02:42
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, когда в Тобольске откроют ресторан «Вкусно — и точка»

Сеть «Вкусно — и точка» объявила дату открытия первого ресторана быстрого питания в Тобольске. Горожан приглашают оценить блюда на торжественном открытии.

Первое заведение «Вкусно — и точка» в Тобольске, расположенное в 10-м микрорайоне, откроется 16 декабря.

Посетителям ресторана будет доступен полный ассортимент блюд, в том числе и новинки. Заказ можно будет сделать как на месте — зал рассчитан на 72 места, так и через автораздачу — не выходя из машины.

В заведении будут работать киоски самообслуживания. «Вкусно — и точка» будет работать с 7:00 до 24:00, а линия автораздачи — круглосуточно, с техническим перерывом с 5 до 6 утра.

Ранее «Наш город» сообщал, что в элитном тюменском ЖК откроются сразу четыре ресторана. Названия некоторых из них уже известны.

В этом году тюменцы потратили на рестораны рекордные суммы
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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Открытие#Еда#Рестораны#Ресторан#Торжественное открытие#Мероприятия#Любовь Селезнева
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