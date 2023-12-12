«Китайцы захватят рынок?»: что ждет автобизнес в 2024 году

Но сейчас автомобили с салона стали брать значительно реже, в частности из-за того, что с начала года стоимость российских авто увеличилась более чем на 14%, иномарок — на 4,6%. А потому все активнее себя проявляет вторичный рынок, который стал за 2023 год пользоваться большим спросом, даже несмотря на то, что сейчас придется отдать, как минимум, 700 тысяч рублей за российскую машину с пробегом до 3 лет.