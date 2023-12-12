«Китайцы захватят рынок?»: что ждет автобизнес в 2024 году

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В лидеры по покупательскому спросу в этом году выбились отечественные и китайские автомобили. Во многом их предпочитали из-за большей доступности и активной рекламы. К тому же за 2023 год ассортимент импортных автомобилей ощутимо порядел и на данный момент большую часть авторынка представляют машины местного или китайского производства.
«Безусловно ряд пакетов санкций существенно перевернул авторынок, вдобавок в 2023-м был повышен утилизационный сбор. Сейчас делается все для того, чтобы россияне ездили на отечественных машинах или авто от партнера — Китая. Я полагаю, что в 2024-м году ситуация продолжит развиваться в том же направлении, так как „китайцы“ в этом году даже зимой себя неплохо показали», — считает автоаналитик Сергей Нестеров.
Интересно, что в китайские автомобили даже бюджетного класса в этом году лишь укрепили доверие российских водителей. Несмотря на множественные опасения, эти машины хорошо себя проявили зимой и показали неплохую морозостойкость.
«Мы ожидали, что к нам повалят новоиспеченные владельцы „китайцев“, но, как показала практика, особых проблем с этими машинами не было. Geely, Haval, Chery… Все себя неплохо показали. Конечно в такие морозы, как вот у нас сейчас, электроника бывало подшаливала, но не больше, чем у других авто европейских брендов. Намного хуже себя показали Honda, Mazda и Lada», — говорит тюменский автомеханик Даниил Белюшин.
По оценкам аналитиков, водители все больше начинают доверят китайским автомобилям и, несмотря на активную рекламу отечественного автопрома, машинам из Поднебесной доверяют больше и они могут к 2024-му году стать лидерами продаж, вытеснив с пьедестала машины российского производства, который пока остаются самими продаваемыми. По данным аналитиков СберАвто осенью Lada закрепила свое первенство в топе марок, ее выбирали 12% покупателей.
«В этом году мы наблюдаем стремительный рост предложения и спроса на автомобили китайских брендов на платформе. Это связано, прежде всего, с перераспределением российского авторынка после ухода европейских и американских брендов, а также с соотношением цены и качества автомобилей из Поднебесной. Современные технические характеристики китайских авто повышают уровень доверия со стороны покупателей», — отметил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.
В ближайшее время резкого поднятия цен в дилерских центрах региона не планируется, напротив, это предновогоднее время может оказаться особенно выгодным для приобретения автомобиля из-за различных акций и скидок.
«В отличие от рынка новых автомобилей отечественный ритейл машин с пробегом продолжает оставаться относительно стабильным в части модельного наполнения, изменения объемов и ценообразования. В декабре, в случае сохранения курса рубля в диапазоне 92-95 „единиц“ за доллар, каких-либо резких колебаний прайсов машин с пробегом ждать не стоит. Разве что в салонах официальных дилеров, повсеместно торгующих еще и поддержанными машинами, в преддверии Нового года можно будет встретить наиболее выгодные предложения. Однако чаще всего они будут касаться не самых популярных моделей, которые хорошо продаются без всяких маркетинговых акций, а более узких сегментов автомобилей — субкомпактных хэтчбеков, больших седанов, минивэнов и прочей техники, доли которой на нашем рынке продолжают сжиматься», — рассказала руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.
Как отмечает владелец одного из дилерских центров Тюменской области сейчас покупательская способность автолюбителей снизилась и значительное повышение цен может поставить авторынок в патовую ситуацию. А потому в 2024 году цены на старые марки и модели скорее всего останутся прежними, а новинки авторынка прибавят в цене не более 10%.
«Полагаю что цены на самые популярные варианты останутся в границах нормы, а новинки растут ы цене ежеквартально, если не ежемесячно. Поэтому существенных всплесков на рынке ждать не стоит. Я даже осмелюсь предположить, что цены на Японские и Корейские авто, которые тоже в почете у тюменцев существенно не изменятся, несмотря на сложности с поставками», — говорит автодилер.
Стоит отметить, что в Тюменской области все еще популярны иномарки из Японии и Кореи, хотя они уже уступают по продажам китайцами и отечественным авто, несмотря на то, что лучше адаптированы к сибирскому климату.
«Традиционно по Тюменской области самые продаваемые автомобили среди иномарок, конечно же, это японцы — Toyota, Nissan. Это те машины, которые сибиряки действительно любят и ценят за надежность и простоту обслуживания», — отмечает Юрий Чистов, директор тюменского филиала FRESH.
Сейчас большинство покупателей берут автомобили в кредит, эти пользуются китайские бренды, которые всерьез планируют продвигать свою продукцию в России. Так, марки Dongfeng и Voyah запустили субсидированные программы автокредитования по ставкам от 0,01% с целым рядом российских банков.
Подобные инструменты, по словам автоаналитиков, могут сделать покупку автомобиля более доступной, однако сейчас спроса хватает и на базовые программы, которые не ограничивают покупателя в выборе марки.
«В настоящее время спрос на банковские программы, несмотря на повышение Центробанком ключевой ставки до 15%, остается устойчивым. Средняя сумма автокредита составляет 1,5 миллиона рублей», — сообщила кредитный брокер Нина Дьяченко.
Но сейчас автомобили с салона стали брать значительно реже, в частности из-за того, что с начала года стоимость российских авто увеличилась более чем на 14%, иномарок — на 4,6%. А потому все активнее себя проявляет вторичный рынок, который стал за 2023 год пользоваться большим спросом, даже несмотря на то, что сейчас придется отдать, как минимум, 700 тысяч рублей за российскую машину с пробегом до 3 лет.
«Я думаю, что вторичка продолжит активно развиваться в связи с чем деятельность перекупов станет особенно прибыльной что опасно. Необходимо создавать инструменты для того, чтобы автомобили становились доступнее на первичном рынке», — считает аналитик Нестеров.
Так, по прогнозам экспертов, 2024 год может отличится расцветом китайского автопрома и падением европейских, корейских и японских марок. На начало года резкого повышения цен не прогнозируется, однако ситуация на авторынке все еще остается нестабильной, а потому ситуация с ценовой политикой может меняться ежеквартально и даже ежемесячно.