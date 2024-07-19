Отечественные автомобили

Машина теперь роскошь? Сколько придется копить среднестатистическому тюменцу на авто

В Тюменской области за несколько последних месяцев стоимость новых автомобилей увеличилась на 20%. В рублевом эквиваленте это от 50 до 700 тысяч рублей. Рост стоимости авто произошел из-за введенной в августе этого года повышенной ставки утилизационного сбора.