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Отечественные автомобили

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Июль
Выяснилось, какие машины тюменцы предпочитают на вторичном рынке
Специалисты Авито.Авто поделились статистикой по тому, какие машины тюменцы предпочитают на вторичном рынке. Среди них бесспорным лидером стала Lada Priora.
19 июля, 11:23
Май
Продажи кроссоверов XCITE стартуют в Тюмени через неделю
В Тюмени в ближайшее время стартуют продажи автомобилей XCITE нового российского бренда. Первая партия авто была выпущена в январе этого года на «Автозаводе Санкт-Петербург», ранее занимавшемся сборкой Nissan.
23 мая, 05:51
Декабрь 2023
«Китайцы захватят рынок?»: что ждет автобизнес в 2024 году
12 декабря 2023, 07:42
Ноябрь 2023
«Иномарки кончились?»: в Тюмени резко вырос спрос на отечественные автомобили
У тюменцев вырос интерес к отечественным автомобилям. К такому выводу пришли специалисты «Авито-авто», проанализировав ситуацию на рынке новых российских машин с января по октябрь.
14 ноября 2023, 03:10
На тюменском авторынке не осталось дешевых авто
В Тюменской области выросли цены на автомобили. С начала года стоимость российских авто увеличилась более чем на 14%, иномарок — на 4,6%, сообщает Росстат.
11 ноября 2023, 05:35
Октябрь 2023
Машина теперь роскошь? Сколько придется копить среднестатистическому тюменцу на авто
В Тюменской области за несколько последних месяцев стоимость новых автомобилей увеличилась на 20%. В рублевом эквиваленте это от 50 до 700 тысяч рублей. Рост стоимости авто произошел из-за введенной в августе этого года повышенной ставки утилизационного сбора.
29 октября 2023, 05:57

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