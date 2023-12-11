«Здесь невозможно жить!»: почему новостройки в Тюмени все чаще сдаются недоделанными

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Сейчас современные застройщики стараются сделать каждый новый комплекс стильным и привлекательным для покупателя. Вкладываться приходится и в рекламу для того чтобы привлечь клиентов к себе и отвадить их от множественных конкурентов. Неудивительно что на чем-то все же приходится экономить и порою этим «чем-то» становится качество застройки.
С такой проблемой столкнулись новоселы ЖК «Forest life» от девелопера «Паритет Девелопмент».
«Застройщик „Космос“ (связана напрямую с „Паритет Девелопмент“ и имеет того же руководителя — прим. ред.) сдал наш дом в эксплуатацию еще лотом, но уже тогда мы отметили что в доме все тяп-ляп сделано до сих пор никто ничего не устранил» — негодует местная жительница Виктория.
Одно из следствий ряда недоделок в квартирах — это холод сейчас когда на улице жуткие морозы жители квартир в этом ЖК замерзают при полностью функционирующем отоплении.
«Батареи шпарят, но тепло в квартире не задерживается. Третий день в квартире держится температуре в -10°C. Мы по нескольку раз звоним в аварийную службу, но никто не приехал», — говорит жительница дома ЖК «Forest life» Наталья.
В квартирах уже проводился строительно-технический осмотр, который показал, что состояние дома имеет существенные отклонения от строительных норм. По данным экспертизы, в квартирах обнаружены множественные инфильтраций, нарушение прочностных характеристик стяжки пола, усадочные трещины и другие нарушения, которые жильцы предъявили застройщику и потребовали их скорейшего устранения.
Застройщик часть допущенных нарушений признал, однако, как выяснилось позже, работы на объекте вели разные подрядчики, а потому теперь каждому из них придется возвращаться на объект и устранять допущенные нарушения. Однако это идеальный вариант расклада событий, на деле, как говорят жильцы, представители компаний подряда предлагают залатать эти дыры изолентой.
«Ко мне пришел мужчина, который должен был устранить проблемы со стяжкой, она сильно не дотягивает до строительной нормы. Но вместо этого он мне лишь предложил зашпаклевать трещины, которые на этой стяжке образовались. Они не хотят работать и приводить дом в соответствие документации», — считает жительницы Наталья.
Устав от попыток договориться с застройщиком, жители комплекса планируют обращаться в Следственный комитет по Тюменской области, чтобы вынудить ответственных устранить нарушения в более строгом порядке.
Стоит отметить, что ситуация с ЖК «Forest life» в регионе и стране не единичная. Мнение о том, что дома стали строить некачественно имеет во многом фактическую подоплеку. Как отмечают эксперты, Тюменская область отличный пример для разбора ситуации с некачественной застройкой по всей стране. Это связано с тем, что наш регион в прошлом году поставил исторический рекорд по вводу жилья — 2,245 млн кв. м., с этим результатом область стара третьей в стране, уступив лишь Московской и Ленинградской областям.
«Мы ожидаем, что в этом году будет побит очередной рекорд по вводу жилья», — анонсировал новые объемы строительства в регионе губернатор Тюменской области Александр Моор.
Только за первые полгода в области ввели 1,435 млн квадратных метров жилья, включая индивидуальное строительство. Это на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
«И давайте будем искать закономерность. В 2005 году в регионе объем ввода жилья составил 546,9 тыс. кв. метров. К 2010 году был введен уже 1 млн 111,8 тыс. кв. метров. И сейчас мы имеем вдвое больший показатель. За такой короткий срок невозможно так значительно поднять объемы без утери качества. Безусловно стало больше застройщиков, у которых большие бюджеты, но и этого критически недостаточно, чтобы сдавать столько жилья в соответствии со стандартами строительства и мы это видим на практике», — говорит специалист строительно-технической экспертизы Дмитрий Вершинин.
Специалист отмечает, что нередко в регионе в смете заявляются одни строительные материалы, а по факту используются их бюджетные аналоги. Также часто строительные работы выполняются неквалифицированными сотрудниками с использованием некачественных материалов.
«Особенно в последние 3 года у нас дорожают строительные материалы, но мы и на фоне этого наращиваем темпы вводы жилья. Неудивительно, что застройщикам приходится экономить еще больше. А потому, когда можно купить строительный материал за 20 рублей качественный и за 10 рублей просто какой-то, то выбор вполне очевиден», — говорит Вершинин.
С ним согласен и экономист Ирина Меняйлова, отмечающая тенденцию к затягиванию поясов для подрядных организаций застройщиков и самих строительных компаний в Тюменской области и России в целом.
«Дело в том, что проблемы начинаются с управления. Начинается все с контракта, который обозначает весьма жесткие сроки. Исполнитель, учуяв выгоду, соглашается на все это. Хотя порою очевидно, что в это время уложиться невозможно. Далее деньги распределяется по подрядчикам из расчета по минимуму средств и времени на каждый вид работ. По этой причине нанимаются неквалифицированные строители, которые будут делать быстро, несмотря ни на что. И сумма вот этих экономий и ускорений дает некачественную застройку, это происходит повсеместно», — говорит эксперт.
О том, что сроки строительства в регионе ускоряют настолько, что они не укладываются во временные рамки проведения необходимых строительных работ, говорит и почетный строитель России Алексей Савоськин. Он также считает, что причина того, что дома сдаются с такими недоделками и недочетами — упущение надзорных органов.
«Еще Карл Маркс писал о том, что любой капиталист стремится к максимальному извлечению прибыли. Это предусмотрено и нашим законодательством. Застройщика интересуют деньги, а не качественное жилье. Дома строятся почему-то очень быстро, ведь, если посмотреть технологию работ, я вижу признаки того, что они нарушаются. А это, в свою очередь, что в 2 раза сокращает срок эксплуатации. А контроль качества — это работа надзорных органов, если они не надзирают, то застройщику проще отдать пару взяток, чем обеспечить надежность конструкции и соблюсти стандарты. Поэтому здесь ситуация так и складывается», — говорит Савоськин.
Он также отмечает, что некачественное строительство — это целый клубок проблем, который еще долго придется распутывать. Но начать стоит именно с контроля, ибо, как говорит Савоськин, Министерство строительства не регулирует факт того, чтобы дома сдавались качественно. А потому, как предположил Савоськин, в Тюменской области качественных домов лишь 10% от общего числа того, что вводится в эксплуатацию.
Риелтор Андрей Белоусов отмечает, что после покупки квартиры новоселу предстоит еще и ее приемка, которой многие по какой-то причине пренебрегают, отказываясь от помощи специалистов.
«Вы можете не въезжать в некачественную квартиру и имеете право заставить застройщика устранить нарушения. Для этого нужно обозначить претензии на этапе приемки. Но обычно собственников переполняют положительные эмоции и они забывают о такой возможности», — говорит специалист.
Он рекомендует не экономить на проведении полной экспертизы при приемке дома, что может отдалить переезд, но гарантирует повышенный уровень качества нового жилья.
Вместе с тем, если вы столкнулись с некачественными работами, а договориться об их устранении с застройщиком не получается, то вы можете смело обращаться в надзорные органы и добиться проведения ведомственной проверки, которая уже не оставит застройщику вариантов.
Но это лишь сиюминутные меры, ведь как считает политолог Максим Дерябин, начинать работу над проблемой стоит с пересмотра всей системы работы застройщиков в стране. Необходимо добавить инструменты, которые будут более строго контролировать стандарты качества и обеспечивать будущим собственникам качественное жилье.