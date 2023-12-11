«Здесь невозможно жить!»: почему новостройки в Тюмени все чаще сдаются недоделанными

Стоит отметить, что ситуация с ЖК «Forest life» в регионе и стране не единичная. Мнение о том, что дома стали строить некачественно имеет во многом фактическую подоплеку. Как отмечают эксперты, Тюменская область отличный пример для разбора ситуации с некачественной застройкой по всей стране. Это связано с тем, что наш регион в прошлом году поставил исторический рекорд по вводу жилья — 2,245 млн кв. м., с этим результатом область стара третьей в стране, уступив лишь Московской и Ленинградской областям.