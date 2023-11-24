Интенсивная застройка в Тюменской области может привести к дефициту энергомощности

На совещании органы власти с энергетиками «Россети Тюмень» подвели промежуточные итоги работы в 2023 году и рассказали о подготовке электросетевого комплекса к прохождению пиковых зимних нагрузок. Так, в Переваловском МО специалисты заменили 4,5 км провода на самонесущий изолированный с большим сечением, обновили более 200 изоляторов на ЛЭП и отремонтировали 33 трансформаторных подстанции. На линиях электропередачи со сверхнормативной протяженностью, которые расположены в зонах Тюменского района с прогнозируемым риском, специалисты установили 18 вольтодобавочных трансформаторов.