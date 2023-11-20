«Зарабатывают миллионы!»: почему тюменцам навязывают УК «от застройщика»

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Многие тюменские застройщики давно поняли, что могут получать прибыль от своих домов даже после продажи квартир и начали создавать аффилированные управляющие компании. С одной стороны опция кажется удобной, но порою на практике некоторые просто зарабатывают на обслуживании и оттягивают сроки гарантийного ремонта общедомового имущества.
Как рассказал юрист Григорий Ковалев, который специализируется на вопросах недвижимости, схема, по которой предлагается заключить договор с определенной УК, почти всегда одинаковая.
«Вы приходите радостные и счастливые забирать ключи, которые так долго ждали и вам подсовывают кипу бумаг, в одной из которых лист голосования, де можно проголосовать за УК от застройщика или против. Голосуете вы, подписывая эту бумажку, и сами не понимаете на что согласились, зато потом вы оказываетесь в числе 99%, якобы, выбравших эту УК», — объясняет юрист.
С похожей ситуаций столкнулись и новоиспеченные жильцы ЖК «Forest life» от девелопера «Паритет Девелопмент».
«Застройщик „Космос“ (связана напрямую с „Паритет Девелопмент“ и имеет того же руководителя — прим. ред.) сдал наш дом в эксплуатацию. Руководит компанией-застройщиком Павел Галкин, который также связан с УК „Квартал-сервис“, с которой работать мы не хотим и которую мы не выбирали. Сотрудники этой организации подсовывают нам на подпись договоры управления домом. Многие отказались делать это. Голосования не проводилось, но в компании сделали так, будто оно было и, якобы, нами было принято решение выбрать „Квартал-сервис“. Теперь мы не знаем, как отделаться от этой УК», — рассказала «Нашему городу» Евгения, собственница одной из квартир.
Отметим, что Галкин также числится руководителем «Паритет Девелопмент» и еще 10 организаций, связанных с этим девелопером. В его управляющей компании по поводу этой претензии пояснили, что голосование все же проходило и инициатор общего собрания уведомил всех собственников в установленный законом срок.
«В нём приняло участие 81,34% собственников, что отражено в протоколе. Все оригиналы бюллетеней голосования переданы в Государственную жилищную инспекцию Тюменской области», — уверили «Наш город» в УК.
По мнению юриста Ковалева, этот конфликт требует стороннего вмешательства компетентных органов и проведения расследования, которое покажет, было ли голосование фактическим или же оно отражено лишь на бумаге.
На примере того же жилого комплекса и его популярного в области застройщика, рассмотрим, какую компанию «выбрали» для обслуживания дома. По данным из открытых источников, с компанией УК «Квартал-Сервис» связаны 9 человек. Выручка компании за 2022 год составила 96 млн рублей, при чистой прибыли в 2,1 млн. Но в том же 2022 году компания выступала ответчиком по делу за неосновательное обогащение, сумма иска от заявителя — УК «Даудель» составляла 1,3 миллиона рублей.
А в 2017 году УФНС России по Тюменской области вовсе пыталось банкротить компанию, однако в этом суд отказал, после чего у компании почему-то вырос доход и она смогла погасить имеющиеся на тот год долги.
Претензии к ее работе есть и сейчас — жильцы «Forest life» недовольны тарифом за обслуживание — 58 рублей 5 копеек. При том в области имеются новостройки, в которых обслуживание стоит 35-40 рублей.
«Кладовки топило уже не раз. Это аварийная заявка, которая должна исполняться в течение двух часов. У нас же она была выполнена только на следующий день. Слава богу, вода была не канализационная, судя по запаху порошка, а не фекалий. А люди, между прочим, в этих кладовках хранят в том числе и мебель, которая стоит немалых денег», — говорит собственница Ирина.
Аналогичный случай был у собственников жилья от застройщика «СтройМир», которым навязали УК«Восток-Сити».
«Навязанная от застройщика УК. Обманным путём сделали подписи, чтобы их выбрали. Отдельным листком подсунули таблицу, где нужно было расписаться, как они сказали для получения ключей от квартиры. Все работы делаются после скандала. Иначе можно „завтраки“ месяцами ждать. Зато платежки каждый месяц с квитанциями за только на бумаге выполненные работы, быстро успевают рассылать», — рассказала собственница квартиры Мария Сметанина.
И таких примеров в городе много. Как объяснила эксперт приемки квартир Дарья Захарова, застройщики продвигают свою УК по 4 основным причинам:
«Самое главное тут то, что УК от застройщика проводи приемку дома самостоятельно. И это часто проходит с полузакрытыми глазами. Для жильцов это чревато проблемами и „недоделками“, которые оставил застройщик. Эти вопросы скорее всего не будут решаться длительное время. Ведь УК будет ссылаться на протокол, в котором будет указано, что дом принят и нарушений не было», — говорит эксперт.
Причем, как отмечает специалист по недвижимости Елена Попова, эта ситуация характерна не только для Тюменской области, но и для всей России.
«История повсеместная, так как этот формат работы приносит выгоду. Часто, когда презентуют новый ЖУ риелторам говорят сразу — УК будет от застройщика. Хотя в этот момент на месте комплекса еще только фундамент кладут», — говорит Попова.
Согласно статье 161 Жилищного Кодекса РФ, способ управления многоквартирным домом могут выбирать только собственники помещений в таком доме. И они вправе на свое усмотрение выбрать один из трех способов управления многоквартирным домом:
При этом конкретный способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое время на основании его решения.
«Жильцы имеют право в любой момент организовать собрание и проголосовать за смену УК или изменение формата управления. Как показывает практика, это самый действенный способ избавиться от управляющей компании», — говорит юрист Игорь Шадрин.
По словам специалиста в 85% случаев жильцам таким способом удается свергнуть навязанную Ук и выбрать самостоятельно ту компанию, которую они будут считать надежной.