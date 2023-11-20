«Зарабатывают миллионы!»: почему тюменцам навязывают УК «от застройщика»

На примере того же жилого комплекса и его популярного в области застройщика, рассмотрим, какую компанию «выбрали» для обслуживания дома. По данным из открытых источников, с компанией УК «Квартал-Сервис» связаны 9 человек. Выручка компании за 2022 год составила 96 млн рублей, при чистой прибыли в 2,1 млн. Но в том же 2022 году компания выступала ответчиком по делу за неосновательное обогащение, сумма иска от заявителя — УК «Даудель» составляла 1,3 миллиона рублей.