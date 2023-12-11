На термальных курортах Тюменской области ускорился мобильный интернет

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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Updated Сегодня, 07:22
На базе отдыха «Сосновый бор» по Ялуторовскому тракту инженеры МегаФона запустили новое телеком-оборудование с поддержкой сети четвертого поколения. На территории санатория «Сибирь» связисты расширили зону покрытия 4G. А на термальных источниках «Аван», вблизи поселка Каменка, «Верхний бор» по Салаирскому тракту, в экопарке «Тайга» у села Анохино провели модернизацию сети. Благодаря запуску высокочастотных диапазонов LTE скорость передачи данных в этих локациях выросла на 80% и в пиковых значениях достигает 100 Мбит/сек. В черте города, на термальном курорте «Лето-Лето», 4G превышает 120 Мбит/сек.
В Тюменской области более десятка крупных комплексов с горячими минеральными источниками, которые принимают гостей круглогодично. Официально термальный сезон стартовал в ноябре, а пик посещений придется на новогодние праздники. Аналитики МегаФона выяснили, что любителей купаний в сибирских термах под открытым небом становится все больше. Например, число путешественников из Москвы и Московской области этой осенью выросло на 23% по сравнению с прошлым годом, а их мобильная активность в сети 4G — более чем вдвое.
Кроме столичных гостей и путешественников из соседних Югры, Ямала, Свердловской и Курганской областей тюменские курорты активнее других посещали жители Санкт-Петербурга, Уфы, Челябинской области и Пермского края. Растет интерес и у южан: число туристов из Краснодара выросло на 45%, из Волгограда — на 51%, из Сочи — на 53%. Начинают открывать для себя тюменские курорты и жители Приморского края, Сахалина и Камчатки.
Связь — важная составляющая инфраструктуры туристического региона. Мы стремимся обеспечить для его жителей и гостей максимальные возможности в сфере коммуникаций. В этом году наши технические специалисты построили и модернизировали более 130 телеком-объектов в регионе, расширили покрытие и увеличили емкость сети четвертого поколения на сотнях площадок в областном центре и сельских территориях, — отметил директор МегаФона в Тюменской области Евгений Пфлаумер.