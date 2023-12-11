На термальных курортах Тюменской области ускорился мобильный интернет

В Тюменской области более десятка крупных комплексов с горячими минеральными источниками, которые принимают гостей круглогодично. Официально термальный сезон стартовал в ноябре, а пик посещений придется на новогодние праздники. Аналитики МегаФона выяснили, что любителей купаний в сибирских термах под открытым небом становится все больше. Например, число путешественников из Москвы и Московской области этой осенью выросло на 23% по сравнению с прошлым годом, а их мобильная активность в сети 4G — более чем вдвое.