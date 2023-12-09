За пять лет в Тюменской области из аварийных домов переехали свыше 14 тысяч человек

Дополнительно в регионе принята программа по переселению граждан из жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными до января 2017 и многоквартирных домов, признанных аварийными до января 2017 года по причинам, не связанным с физическим износом в процессе эксплуатации. Реализация программы рассчитана на период 2019–2025 годов. В неё включён аварийный жилой фонд общей площадью 28,53 тыс. кв. метров, в котором на момент принятия программы проживало 2 158 человек. На текущий момент расселено 20,63 тыс. кв. метров — 72% от общего объема, включенного в программу. В новые квартиры переехали 1 588 человек.