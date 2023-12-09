За пять лет в Тюменской области из аварийных домов переехали свыше 14 тысяч человек

Posted 9 декабря, 14:07
Published 9 декабря, 14:07
Modified Сегодня, 01:11
Updated Сегодня, 01:11
В Тюменской области действует несколько механизмов расселения аварийного жилья. С 2019 года расселено более 236,3 тыс. кв. метров ветхого жилфонда. Работа ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Большую работу регион провёл в рамках действующей Региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в которую включены многоквартирные дома, признанные аварийными до января 2017 года по причине физического износа.
Программой предусмотрено переселение 9055 человек из аварийного жилья площадью 145,3 тыс. кв. м. С 2019 года расселено 143,35 тыс. кв. метров — 99% от общего объема, включенного в программу. Новое жильё получили 8 895 человек. В текущем году Тюменская область завершает действующую программу почти на 2 года раньше запланированного срока. Ведётся формирование новой программы, в которую войдут дома, признанные аварийными до января 2022 года.
Дополнительно в регионе принята программа по переселению граждан из жилых домов блокированной застройки, признанных аварийными до января 2017 и многоквартирных домов, признанных аварийными до января 2017 года по причинам, не связанным с физическим износом в процессе эксплуатации. Реализация программы рассчитана на период 2019–2025 годов. В неё включён аварийный жилой фонд общей площадью 28,53 тыс. кв. метров, в котором на момент принятия программы проживало 2 158 человек. На текущий момент расселено 20,63 тыс. кв. метров — 72% от общего объема, включенного в программу. В новые квартиры переехали 1 588 человек.
Кроме того, расселение аварийного жилья в Тюменской области идёт в рамках договоров о развитии застроенной территории (РЗТ) и договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) жилой застройки. За счёт областного и местных бюджетов при участии средств застройщиков данные механизмы позволили улучшить жилищные условия 4 117 жителей региона. С 2019 года расселено 72,34 тыс. кв. метров аварийного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.