До обморока: спортсмены узнали об отмене соревнований в Тюмени от Губерниева

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Дату проведения спринтерских гонок в рамках третьего этапа Кубка России по биатлону переносили с 9 на 6 декабря из-за морозов. Дмитрий Губерниев уже прилетел в Тюмень, чтобы комментировать соревнования.
Но случилось то, что было, в целом, ожидаемо, если обратить внимание на погоду: в «Жемчужине России» сегодня будет тихо, гонки отменены. Об этом спортсмены узнали от Губерниева во время пробежки. Видео с их реакцией он опубликовал в своем Телеграм-канале «Реальный Губер».
«Пацанов спросим: расстроены ли они, что соревнований нет. Все отменили, я не вру», — говорит Губерниев.
После услышанной новости российский биатлонист Даниил Серохвостов театрально упал в обморок. Однако, нельзя сказать, что спортсмены сильно расстроились: пожав друг другу руки, они продолжили пробежку.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пройдут всероссийские соревнования по зимнему плаванию. Они состоятся на базе «Олимпийской ребячки».