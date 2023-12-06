nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Губерниев рассказал спортсменам об отмене соревнований в Тюмени

До обморока: спортсмены узнали об отмене соревнований в Тюмени от Губерниева

6 декабря 2023, 05:43
Фото: 1MI

Губерниев рассказал спортсменам об отмене соревнований в Тюмени

Спринтерские гонки отменили из-за мороза. Дмитрий Губерниев поделился этой новостью со спортсменами и показал, как они на нее отреагировали.

Дату проведения спринтерских гонок в рамках третьего этапа Кубка России по биатлону переносили с 9 на 6 декабря из-за морозов. Дмитрий Губерниев уже прилетел в Тюмень, чтобы комментировать соревнования.

Но случилось то, что было, в целом, ожидаемо, если обратить внимание на погоду: в «Жемчужине России» сегодня будет тихо, гонки отменены. Об этом спортсмены узнали от Губерниева во время пробежки. Видео с их реакцией он опубликовал в своем Телеграм-канале «Реальный Губер».

«Пацанов спросим: расстроены ли они, что соревнований нет. Все отменили, я не вру», — говорит Губерниев.
Видео: Реальный Губер / Телеграм

После услышанной новости российский биатлонист Даниил Серохвостов театрально упал в обморок. Однако, нельзя сказать, что спортсмены сильно расстроились: пожав друг другу руки, они продолжили пробежку.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пройдут всероссийские соревнования по зимнему плаванию. Они состоятся на базе «Олимпийской ребячки».

Читайте также:
«Пойти тренироваться?»: Дмитрий Губерниев вылетает в ТюменьКоманда тюменской гимназии победила в соревнованиях по киберспортуВ Тюмени на ремонт Дворца спорта потратят 285 миллионов рублей
#Общество#Видео#Спорт#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода#Соревнования#Дмитрий Губерниев#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Инопредприниматели»: как компании региона работают с представителями других стран
Сегодня, 04:36
«Новый год с болью»: публикуем график магнитных бурь на декабрь 2023 года в Тюмени
4 декабря, 09:26
На Тюмень надвигаются экстремальные 40-градусные морозы
Вчера, 07:42
В Новый год с плохим настроением: тюменцы перечислили худшие подарки
Вчера, 05:56
«Обратно в 90-е?»: в Тюмени ждут стычек между подростками из-за нового сериала
4 декабря, 07:22
В зоне СВО погиб 31-летний контрактник из Тюменской области
Вчера, 07:17