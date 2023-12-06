До обморока: спортсмены узнали об отмене соревнований в Тюмени от Губерниева

Но случилось то, что было, в целом, ожидаемо, если обратить внимание на погоду: в «Жемчужине России» сегодня будет тихо, гонки отменены. Об этом спортсмены узнали от Губерниева во время пробежки. Видео с их реакцией он опубликовал в своем Телеграм-канале «Реальный Губер».