В Тюмени на ремонт Дворца спорта потратят 285 миллионов рублей

На ремонт Дворца спорта в Тюмени хотят выделить 285 миллионов рублей

Тюменские власти планируют направить на проведение работ по капитальному ремонту спортивного комплекса Дворец спорта 285 миллионов рублей. Информация об этом содержится в внесенных на рассмотрение в Тюменскую областную Думу поправках в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период