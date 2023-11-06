В Тюмени на ремонт Дворца спорта потратят 285 миллионов рублей

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
«Предлагается увеличить расходы на государственную программу „Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования“ на 311 миллионов 371 тысячу рублей. 285 миллионов рублей предлагается направить на капитальный ремонт СК Дворец спорта, 171 миллион рублей — на приобретение спортивного инвентаря ГАУ ТО „Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд“», — указано в документе.
Напомним, в августе этого года проектная документация по капитальному ремонту Дворца спорта, расположенному на улице Розы Люксембург, получила положительное заключение.
Тюменский Дворец спорта был закрыт в декабре 2022 года из-за выявленных дефектов конструктивных элементов здания. В настоящее время все игры проходят в СК «Партиком».