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Updated Сегодня, 15:17

На ремонт Дворца спорта в Тюмени хотят выделить 285 миллионов рублей

В Тюмени на ремонт Дворца спорта потратят 285 миллионов рублей

6 ноября 2023, 13:43
Фото: 2 ГИС

На ремонт Дворца спорта в Тюмени хотят выделить 285 миллионов рублей

Тюменские власти планируют направить на проведение работ по капитальному ремонту спортивного комплекса Дворец спорта 285 миллионов рублей. Информация об этом содержится в внесенных на рассмотрение в Тюменскую областную Думу поправках в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период
«Предлагается увеличить расходы на государственную программу „Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования“ на 311 миллионов 371 тысячу рублей. 285 миллионов рублей предлагается направить на капитальный ремонт СК Дворец спорта, 171 миллион рублей — на приобретение спортивного инвентаря ГАУ ТО „Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд“», — указано в документе.

Напомним, в августе этого года проектная документация по капитальному ремонту Дворца спорта, расположенному на улице Розы Люксембург, получила положительное заключение.

Тюменский Дворец спорта был закрыт в декабре 2022 года из-за выявленных дефектов конструктивных элементов здания. В настоящее время все игры проходят в СК «Партиком».

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