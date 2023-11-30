nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:41

Published Сегодня, 02:41

Modified Сегодня, 02:43

Updated Сегодня, 02:43

Рыба для приготовления роллов оказалась в дефиците в Тюмени

В тюменских ресторанах из меню пропадают роллы

30 ноября 2023, 02:41
Фото: 1MI

Рыба для приготовления роллов оказалась в дефиците в Тюмени

Заведения столкнулись с дефицитом лосося — одного из главных ингредиентов, используемых при приготовлении роллов. Цены на рыбу закономерно выросли.

В Тюмени возник дефицит рыбы для приготовления роллов. Из-за проблем с поставками лосося некоторые позиции исчезли из меню. Об этом рассказала предприниматель Ирина Щепелина «Ura.ru».

«Один из танкеров находился в нерабочем состоянии, из-за этого был уменьшен вылов лосося. В какой-то момент рыбы не было вообще. Роллы, где использовалось много лосося, нам пришлось убрать из меню. Там требовалось и большое количество продукта, и определенная часть рыбы, самая дорогая», — рассказывает собеседница.
Отдых не по карману: горячие источники Тюмени повысят цены в 2 раза на Новый год
Узнать подробнее

Она дополнила, что рыба подорожала почти в два раза. Раньше заведения закупали охлажденный лосось за 1450-1600 рублей за килограмм, сейчас цены доходят до 2250 рублей. Щепелина утверждает, что на данный момент ситуация на рынке понемногу стабилизируется.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени стоимость десятка яиц превысила 100 рублей. Ростом цен уже заинтересовались в Госдуме.

Читайте также:
Снова вверх: что случилось с ценами в тюменских магазинах?Очередная волна: тюменские таксисты подняли цены на услугиВ Тюмени выросли цены на «незамерзайку»
#Общество#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Цены#Эксперт#Еда#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Влияние дамбы Казахстана?»: уровень воды в Туре может не восполниться к весне
Вчера, 06:46
Срубил чужую ёлку — стал мэром: лайфхак для карьеры от тюменских чиновников
Вчера, 11:43
«Не им это решать!»: тюменки высказались о запрете абортов и рождении 7-8 детей
Вчера, 08:12
Жители пригородов Тюмени рискуют остаться без автобусов в областной центр
Вчера, 07:45
Нехватка еды или учителей? Почему школа №15 Тобольска ушла на дистант?
Вчера, 11:27
Более 100 квартир продано менее чем за сутки в новом проекте Страна. Энтузиастов
Вчера, 07:31