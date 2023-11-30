В тюменских ресторанах из меню пропадают роллы

Она дополнила, что рыба подорожала почти в два раза. Раньше заведения закупали охлажденный лосось за 1450-1600 рублей за килограмм, сейчас цены доходят до 2250 рублей. Щепелина утверждает, что на данный момент ситуация на рынке понемногу стабилизируется.