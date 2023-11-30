В тюменских ресторанах из меню пропадают роллы

Posted Сегодня, 02:41
Published Сегодня, 02:41
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Updated Сегодня, 02:43
В Тюмени возник дефицит рыбы для приготовления роллов. Из-за проблем с поставками лосося некоторые позиции исчезли из меню. Об этом рассказала предприниматель Ирина Щепелина «Ura.ru».
«Один из танкеров находился в нерабочем состоянии, из-за этого был уменьшен вылов лосося. В какой-то момент рыбы не было вообще. Роллы, где использовалось много лосося, нам пришлось убрать из меню. Там требовалось и большое количество продукта, и определенная часть рыбы, самая дорогая», — рассказывает собеседница.
Она дополнила, что рыба подорожала почти в два раза. Раньше заведения закупали охлажденный лосось за 1450-1600 рублей за килограмм, сейчас цены доходят до 2250 рублей. Щепелина утверждает, что на данный момент ситуация на рынке понемногу стабилизируется.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени стоимость десятка яиц превысила 100 рублей. Ростом цен уже заинтересовались в Госдуме.