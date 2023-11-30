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В Тюмени на концерте Ларисы Долиной спел уволенный за мат телеведущий

Уволенный за нецензурную брань тюменский телеведущий спел с Ларисой Долиной

30 ноября 2023, 03:55
Фото: 1MI

В Тюмени на концерте Ларисы Долиной спел уволенный за мат телеведущий

Тюменец рассказал о полученных от выступления с российской певицей впечатлениях. По словам телеведущего, он на седьмом небе от счастья.
Сюжет
Концерт

Бывший ведущий телеканала «Тюменское время» Никита Белов, уволенный за нецензурные высказывания в прямом эфире, спел на одной сцене с Ларисой Долиной. Своими эмоциями он поделился в социальных сетях.

«Это была сказка, волшебство, магия! Оркестр под руководством Сергея Долженкова выдавал настолько качественное звучание, что мой друг, который пришел на концерт, пару раз пустил слезу. Я на седьмом небе от счастья, ведь спел, как говорят, прилично», — пишет на своей странице ВКонтакте Белов.
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Он также поблагодарил музыкантов, техников и организаторов за хорошую работу, а также саму Ларису Долину за предоставленный шанс.

Стоит упомянуть, что Никита Белов довольно часто дает концерты в Тюмени вместе с коллективом, играющим джазовую музыку.

Ранее «Наш Город» писал, что Лариса Долина согласилась на сотрудничество с департаментом культуры Тюменской области. Она поможет искать юных талантливых тюменцев и развивать региональные творческие проекты.

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