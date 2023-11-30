Уволенный за нецензурную брань тюменский телеведущий спел с Ларисой Долиной

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Бывший ведущий телеканала «Тюменское время» Никита Белов, уволенный за нецензурные высказывания в прямом эфире, спел на одной сцене с Ларисой Долиной. Своими эмоциями он поделился в социальных сетях.
«Это была сказка, волшебство, магия! Оркестр под руководством Сергея Долженкова выдавал настолько качественное звучание, что мой друг, который пришел на концерт, пару раз пустил слезу. Я на седьмом небе от счастья, ведь спел, как говорят, прилично», — пишет на своей странице ВКонтакте Белов.
Он также поблагодарил музыкантов, техников и организаторов за хорошую работу, а также саму Ларису Долину за предоставленный шанс.
Стоит упомянуть, что Никита Белов довольно часто дает концерты в Тюмени вместе с коллективом, играющим джазовую музыку.
Ранее «Наш Город» писал, что Лариса Долина согласилась на сотрудничество с департаментом культуры Тюменской области. Она поможет искать юных талантливых тюменцев и развивать региональные творческие проекты.