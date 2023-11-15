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В Тюмени состоится трибьют-концерт иноагента

В Тюмени состоится трибьют-концерт иноагента Noize MC

15 ноября 2023, 08:16
Фото: ВК Noize MC

В Тюмени состоится трибьют-концерт иноагента

В Тюмени в конце ноября состоится «концерт памяти» известного российского рэп-исполнителя Ивана Алексеева (Noize MC), признанного Минюстом России иноагентом.

По данным тг-канала «Темы Тюмени», городские кавер-группы соберутся 26 ноября в Доме печати и устроят концерт и исполнением песен Noize MC*. Вход на мероприятие свободный, начало в 18:00.

Напомним, исполнитель Noize MC* был внесен в список иноагентов в ноябре 2022 года. Поводом для внесения в реестр стало осуществление политической деятельности, а источником финансирования в реестре указана Украина. Еще в декабре 2021 года СК начал проверку творчества Noize MC* на предмет экстремизма. Самого артиста тогда заподозрили в попытках реабилитировать нацизм.

Noize MC* покинул Россию сразу после начала специальной военной операции на Украине. Тогда же Иван Алексеев сообщил, что, вероятнее всего, в Россию он больше не вернется. В настоящее время исполнитель дает концерты в заграничных странах. Ближайший его гастрольный тур запланирован в декабре в Тайланде и на Бали.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени оштрафовали за песню с призывом к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Композицию он опубликовал у себя на странице в социальной сети.

*внесен в список иноагентов Минюст РФ.

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