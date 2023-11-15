В Тюмени состоится трибьют-концерт иноагента Noize MC

Noize MC* покинул Россию сразу после начала специальной военной операции на Украине. Тогда же Иван Алексеев сообщил, что, вероятнее всего, в Россию он больше не вернется. В настоящее время исполнитель дает концерты в заграничных странах. Ближайший его гастрольный тур запланирован в декабре в Тайланде и на Бали.