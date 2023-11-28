Лариса Долина поддержит одаренных детей и молодежь Тюменской области

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Соглашение о сотрудничестве певица, как руководитель «Музыкальной академии Ларисы Долиной», и глава депкультуры ТО Елены Майер подписали сегодня, 28 ноября.
«Музыкальная академия Ларисы Долиной славится своей превосходной образовательной программой и профессиональными преподавателями. Идеальное сочетание, которое, несомненно, принесет плоды в развитии музыкальной сферы региона», — пояснила директор ведомства.
Событие также прокомментировала народная артистка. По словам Ларисы Долиной, среди тюменцев есть много талантливых людей, именно их развитию будет посвящена совместная работы ее академии и департамента.
Стоит отметить, в Тюменской области поддержке талантливых детей и молодежи уделяется большое внимание. В регионе действует ряд собственных программ, направленных на формирование и всестороннее развитие и поддержку одаренного поколения.