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Лариса Долина поддержит одаренных детей и молодежь Тюменской области

Лариса Долина поддержит одаренных детей и молодежь Тюменской области

28 ноября 2023, 17:00
Фото: 1MI
Народная артистка России Лариса Долина согласилась на сотрудничество с департаментом культуры Тюменской области. Она поможет развивать региональные творческие проекты, а также выявлению и поддержке талантливых тюменцев юного поколения, передает Информцентр областного правительства.
директор депкультуры ТО Елены Майер и Лариса Долинадиректор депкультуры ТО Елены Майер и Лариса Долина
директор депкультуры ТО Елены Майер и Лариса Долина
Фото: Информационный центр правительства ТО

Соглашение о сотрудничестве певица, как руководитель «Музыкальной академии Ларисы Долиной», и глава депкультуры ТО Елены Майер подписали сегодня, 28 ноября.

«Музыкальная академия Ларисы Долиной славится своей превосходной образовательной программой и профессиональными преподавателями. Идеальное сочетание, которое, несомненно, принесет плоды в развитии музыкальной сферы региона», — пояснила директор ведомства.

Событие также прокомментировала народная артистка. По словам Ларисы Долиной, среди тюменцев есть много талантливых людей, именно их развитию будет посвящена совместная работы ее академии и департамента.

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Стоит отметить, в Тюменской области поддержке талантливых детей и молодежи уделяется большое внимание. В регионе действует ряд собственных программ, направленных на формирование и всестороннее развитие и поддержку одаренного поколения.

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#Общество#Культура#Ирина Швецова#Звезда
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