Две легендарные команды КВН выступят на тюменской сцене

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Две известные команды КВН выступят на сцене ДК «Нефтяник» в Тюмени. Большой концерт «Пятигорска» и «СОЮЗа» состоится 6 декабря, начало в 19:00, сообщается на сайте «Kassir.ru». Стоимость билетов — от 4 400 до 6 500 рублей.
Комики покажут не только новые миниатюры, но и лучшие номера, которые можно было видеть в проектах на телеканале ТНТ.
В состав «Пятигорска» входят Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Артур Диланян и Влад Хелоян. Команда начала свой путь в далеком 2009 году с межрегиональной лиги в Краснодаре и за это время успела завоевать признание многих любителей юмористических шоу.
«СОЮЗ» представят Айдар Гараев, Артем Муратов, Елена Гущина, Виктор Щетков, Александр Алымов и Кирилл Коковкин. Команда образовалась в 2011 году и с того момента продолжает завоевывать множество наград. Сейчас юмористы работают над собственными шоу, а также снимаются в кино и сериалах.
Ранее Дима Билан рассказал, когда выступит в Тюмени. Этой осенью концерты были отменены, поэтому певец сообщил о новых датах.