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Published Сегодня, 07:58

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В Тюмени в декабре выступят известные команды КВН

Две легендарные команды КВН выступят на тюменской сцене

27 ноября 2023, 07:58
Фото: 1MI

В Тюмени в декабре выступят известные команды КВН

Концерт запланирован на 6 декабря в большом зале ДК «Нефтяник». Билеты уже в продаже.
Сюжет
Концерт

Две известные команды КВН выступят на сцене ДК «Нефтяник» в Тюмени. Большой концерт «Пятигорска» и «СОЮЗа» состоится 6 декабря, начало в 19:00, сообщается на сайте «Kassir.ru». Стоимость билетов — от 4 400 до 6 500 рублей.

Комики покажут не только новые миниатюры, но и лучшие номера, которые можно было видеть в проектах на телеканале ТНТ.

В состав «Пятигорска» входят Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Артур Диланян и Влад Хелоян. Команда начала свой путь в далеком 2009 году с межрегиональной лиги в Краснодаре и за это время успела завоевать признание многих любителей юмористических шоу.

Фото: Kassir.ru

«СОЮЗ» представят Айдар Гараев, Артем Муратов, Елена Гущина, Виктор Щетков, Александр Алымов и Кирилл Коковкин. Команда образовалась в 2011 году и с того момента продолжает завоевывать множество наград. Сейчас юмористы работают над собственными шоу, а также снимаются в кино и сериалах.

Ранее Дима Билан рассказал, когда выступит в Тюмени. Этой осенью концерты были отменены, поэтому певец сообщил о новых датах.

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