Две легендарные команды КВН выступят на тюменской сцене

«СОЮЗ» представят Айдар Гараев, Артем Муратов, Елена Гущина, Виктор Щетков, Александр Алымов и Кирилл Коковкин. Команда образовалась в 2011 году и с того момента продолжает завоевывать множество наград. Сейчас юмористы работают над собственными шоу, а также снимаются в кино и сериалах.