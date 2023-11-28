Главней всего погода в доме: Лариса Долина не смогла сесть в такси в Тюмени

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Артистка выходит из здания и направляется к машине, но тут же сталкивается с трудностями: на ее пути лужа, преодолеть которую оказалось невозможным.
Часть горожан сочувствует певице, так как она приехала в белом костюме, не подходящем для прогулок по Тюмени.
«Мне вот тоже не нравится, когда меня в лужу высаживают или подъезжают в лужу. А она, между прочим, вся в белом. Как минимум — моветон», — пишет Ольга Романова в комментариях.
Большая же часть тюменцев считает, что певица просто поленилась обойти лужу и в принципе напрасно решила давать концерт в Тюмени.
«От неё уже „земелькой“ попахивает, а она всё по гастролям. Как её вообще можно слушать», — высказалась Юлия Стемковская.
Несмотря на комментарии недоброжелателей, многие жители города рады приезду певицы: билеты на ее концерт все раскуплены.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в тюменском ДК «Нефтяник» выступят две известные команды КВН. Концерт «СОЮЗа» и «Пятигорска» запланирован на 6 декабря.