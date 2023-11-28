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Лариса Долина не смогла сесть в такси в Тюмени из-за лужи

Главней всего погода в доме: Лариса Долина не смогла сесть в такси в Тюмени

28 ноября 2023, 06:18
Фото: 1MI

Лариса Долина не смогла сесть в такси в Тюмени из-за лужи

Лариса Долина приехала в Тюмень, чтобы выступить сегодня на сцене ДК «Нефтяник». Певицу заметили горожане, кадрами с места встречи поделилась группа «ЧС Тюмень» ВКонтакте.
Сюжет
Концерт

Артистка выходит из здания и направляется к машине, но тут же сталкивается с трудностями: на ее пути лужа, преодолеть которую оказалось невозможным.

Часть горожан сочувствует певице, так как она приехала в белом костюме, не подходящем для прогулок по Тюмени.

«Мне вот тоже не нравится, когда меня в лужу высаживают или подъезжают в лужу. А она, между прочим, вся в белом. Как минимум — моветон», — пишет Ольга Романова в комментариях.
Фото: ЧС Тюмень / ВКонтакте

Большая же часть тюменцев считает, что певица просто поленилась обойти лужу и в принципе напрасно решила давать концерт в Тюмени.

«От неё уже „земелькой“ попахивает, а она всё по гастролям. Как её вообще можно слушать», — высказалась Юлия Стемковская.

Несмотря на комментарии недоброжелателей, многие жители города рады приезду певицы: билеты на ее концерт все раскуплены.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в тюменском ДК «Нефтяник» выступят две известные команды КВН. Концерт «СОЮЗа» и «Пятигорска» запланирован на 6 декабря.

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