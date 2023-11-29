Врач дал рекомендации по выбору обуви для зимнего сезона

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
При выборе пары сапог или ботинок на зиму врач-травматолог, ортопед Андрей Литвиненко советует изучить материал и фактуру подошвы, а также оценить высоту каблука. Благодаря правильному выбору зимней обуви можно избежать травматизации во время ходьбы по скользкому льду.
В беседе с журналистами эксперт заявил, что пара на шипованной или изготовленной из плотной резины подошве станет лучшим выбором для зимнего сезона. Шипы способны затормозить скольжение обуви, а резина обладает устойчивостью к воздействию отрицательных температур. Об этом сообщает издание NEWS.ru.
В зимний сезон медики советуют одеваться по погоде — выбирать теплую обувь и не забывать про шапку с шарфом, которые защищают лор-органы от переохлаждения. Если человек все же замерз, то в течение двух часов рекомендуется выпить горячего чая и в теплых носках, шарфе и шапке укутаться в одеяло. После такой профилактики риск простудного заболевания может снизиться.