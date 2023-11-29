Врач дал рекомендации по выбору обуви для зимнего сезона

В зимний сезон медики советуют одеваться по погоде — выбирать теплую обувь и не забывать про шапку с шарфом, которые защищают лор-органы от переохлаждения. Если человек все же замерз, то в течение двух часов рекомендуется выпить горячего чая и в теплых носках, шарфе и шапке укутаться в одеяло. После такой профилактики риск простудного заболевания может снизиться.