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Врач дал рекомендации по выбору обуви для зимнего сезона

29 ноября 2023, 17:17
Врач-ортопед Литвиненко рассказал, что зимой не рекомендуется носить обувь, имеющую скользкую подошву и высокий каблук.

При выборе пары сапог или ботинок на зиму врач-травматолог, ортопед Андрей Литвиненко советует изучить материал и фактуру подошвы, а также оценить высоту каблука. Благодаря правильному выбору зимней обуви можно избежать травматизации во время ходьбы по скользкому льду.

В беседе с журналистами эксперт заявил, что пара на шипованной или изготовленной из плотной резины подошве станет лучшим выбором для зимнего сезона. Шипы способны затормозить скольжение обуви, а резина обладает устойчивостью к воздействию отрицательных температур. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

В зимний сезон медики советуют одеваться по погоде — выбирать теплую обувь и не забывать про шапку с шарфом, которые защищают лор-органы от переохлаждения. Если человек все же замерз, то в течение двух часов рекомендуется выпить горячего чая и в теплых носках, шарфе и шапке укутаться в одеяло. После такой профилактики риск простудного заболевания может снизиться.

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