Продолжаем следить за состоянием. Ветеринары рассказали, как прошла операция Софочки

Напомним, Софушку подобрал на улице в городе Туринск местный житель Андрей Широковский. Птица не могла летать, мужчина забрал её домой, несколько недель ухаживал за ней и искал тех, кто сможет более профессионально о ней позаботиться. В центр «У Лукоморья» Андрей доставил Софу за свой счет, оплатил ей рентген, на котором подтвердилась травма.