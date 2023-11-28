Продолжаем следить за состоянием. Ветеринары рассказали, как прошла операция Софочки

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В крыло птичке установили специальный имплант — спицу Киршнера. Такие часто используются для фиксации фрагментов кости при переломах. И наложили швы. Их снятие в дальнейшем не потребуется, а вот обрабатывать крыло придется. Дополнительно Софушке назначили антибиотики, противовоспалительные препараты.
— У Софии, к сожалению, не только травма крыла, но еще и заболевания внутренних органов. Пожелаем здоровья птичке, — рассказали в центре реабилитации.
За здоровье Софушки, кажется, действительно переживают многие тюменцы. В комментариях к посту специалистов уже множество комментариев. К тому же, неравнодушные жители помогли в сборе средств на операцию и лечение птицы, отметили в центре реабилитации.
Напомним, Софушку подобрал на улице в городе Туринск местный житель Андрей Широковский. Птица не могла летать, мужчина забрал её домой, несколько недель ухаживал за ней и искал тех, кто сможет более профессионально о ней позаботиться. В центр «У Лукоморья» Андрей доставил Софу за свой счет, оплатил ей рентген, на котором подтвердилась травма.
Специалисты взяли у птицы необходимые анализы. И, пока ждали операции и результатов, открыли сбор средств на корм и лечение для Софы. Пожертвования на корм, лечение и реабилитацию Софы, отмечают в центре, принимаются только на реквизиты организации или по номеру телефона её руководителя. Помочь полярной сове можно любой суммой.