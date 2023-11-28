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Тюменские ветеринары прооперировали спасенную полярную сову Софу

Продолжаем следить за состоянием. Ветеринары рассказали, как прошла операция Софочки

28 ноября 2023, 08:09
Фото: 1MI

Тюменские ветеринары прооперировали спасенную полярную сову Софу

Тюменские ветеринары прооперировали полярную сову Софушку, у которой был достаточно серьезный перелом крыла. Теперь ей предстоит длительное лечение, рассказали в центре реабилитации животных «У Лукоморья».

В крыло птичке установили специальный имплант — спицу Киршнера. Такие часто используются для фиксации фрагментов кости при переломах. И наложили швы. Их снятие в дальнейшем не потребуется, а вот обрабатывать крыло придется. Дополнительно Софушке назначили антибиотики, противовоспалительные препараты.

Фото: Центр реабилитации животных "У Лукоморья"

— У Софии, к сожалению, не только травма крыла, но еще и заболевания внутренних органов. Пожелаем здоровья птичке, — рассказали в центре реабилитации.

За здоровье Софушки, кажется, действительно переживают многие тюменцы. В комментариях к посту специалистов уже множество комментариев. К тому же, неравнодушные жители помогли в сборе средств на операцию и лечение птицы, отметили в центре реабилитации.

Напомним, Софушку подобрал на улице в городе Туринск местный житель Андрей Широковский. Птица не могла летать, мужчина забрал её домой, несколько недель ухаживал за ней и искал тех, кто сможет более профессионально о ней позаботиться. В центр «У Лукоморья» Андрей доставил Софу за свой счет, оплатил ей рентген, на котором подтвердилась травма.

Фото: Центр реабилитации животных "У Лукоморья"

Специалисты взяли у птицы необходимые анализы. И, пока ждали операции и результатов, открыли сбор средств на корм и лечение для Софы. Пожертвования на корм, лечение и реабилитацию Софы, отмечают в центре, принимаются только на реквизиты организации или по номеру телефона её руководителя. Помочь полярной сове можно любой суммой.

Ранее мы писали о лебеде, который попал в ледяную ловушку на тюменском озере. Его спасли, специалисты обнаружили в его теле дробь. Но птица, к сожалению, не выжила.

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