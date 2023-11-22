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Житель Тюмени спас полярную сову со сломанным крылом

«Софа, выздоравливай»: тюменец спас раненую полярную сову

22 ноября 2023, 09:57
Фото: 1MI

Житель Тюмени спас полярную сову со сломанным крылом

Травмированную белую сову обнаружил в городе Туринск Андрей Широковский. Он спас птицу, назвал её Софочкой и доставил в тюменский центр реабилитации на лечение.
— Я связался с тюменским центром реабилитации «У Лукоморья», специалисты предположили травму крыла и сказали, что готовы вылечить Софочку, — поделился Андрей Широковский.
Видео: Тюмень с огоньком

Мужчина за свой счёт привёз птицу к специалистам, оплатил рентген, на котором подтвердилась травма правого крыла. Больше пернатую, судя по видео, опубликованному в соцсетях, ничего сильно не беспокоит. Софа оказалась не сильно пугливой, людей к себе подпускает достаточно легко.

Теперь ей предстоит лечение и реабилитация — на это время её поселили в просторный уличный вольер. После того, как птица восстановится, ее выпустят в естественную среду обитания.

Ранее мы писали о лебеде, который попал в ледяную ловушку на тюменском озере. Его спасли, специалисты обнаружили в его теле дробь. Но птица, к сожалению, не выжила.

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