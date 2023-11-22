«Софа, выздоравливай»: тюменец спас раненую полярную сову

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
— Я связался с тюменским центром реабилитации «У Лукоморья», специалисты предположили травму крыла и сказали, что готовы вылечить Софочку, — поделился Андрей Широковский.
Мужчина за свой счёт привёз птицу к специалистам, оплатил рентген, на котором подтвердилась травма правого крыла. Больше пернатую, судя по видео, опубликованному в соцсетях, ничего сильно не беспокоит. Софа оказалась не сильно пугливой, людей к себе подпускает достаточно легко.
Теперь ей предстоит лечение и реабилитация — на это время её поселили в просторный уличный вольер. После того, как птица восстановится, ее выпустят в естественную среду обитания.