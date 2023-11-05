Замерзающего на тюменском озере лебедя спасли

Сегодня на место приехали сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области, представители Госохотнадзора и волонтеры. Местные жители, которые приняли активное участие в спасении пернатого, предполагают, что это молодая птица. Она не летала, только бегала по неокрепшему льду водоема.