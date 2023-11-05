Замерзающего на тюменском озере лебедя спасли

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Сегодня на место приехали сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области, представители Госохотнадзора и волонтеры. Местные жители, которые приняли активное участие в спасении пернатого, предполагают, что это молодая птица. Она не летала, только бегала по неокрепшему льду водоема.
Ледового пленника успешно вызволили. Михаил и Николай Рудаковы, подобравшись на лодке к лебедю, смогли поймать его. С берега их страховали другие добровольцы, которые приняли спасенного на суше.
Ранее «Наш Город» писал, что лебедя, примерзшего одной лапкой ко льду, в пятницу заметили жители СНТ «Лесная сказка». Неравнодушные тюменцы опубликовали пост в социальных сетях с призывом о помощи в спасении птицы.