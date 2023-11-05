nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Замерзающего на тюменском озере лебедя спасли

Замерзающего на тюменском озере лебедя спасли

5 ноября 2023, 14:21
Фото: У Лукоморья | Центр реабилитации животных
Замерзающего в озере в СНТ «Лесная сказка» под Тюменью лебедя спасли. Операция «Спасение лебедя» завершилась успешно. Правда, без приключений не обошлось — ночью к пруду приходила лиса, в связи с чем местные жители были вынуждены организовать дежурство и отгонять хищника.
Фото: МЧС

Сегодня на место приехали сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области, представители Госохотнадзора и волонтеры. Местные жители, которые приняли активное участие в спасении пернатого, предполагают, что это молодая птица. Она не летала, только бегала по неокрепшему льду водоема.

Ледового пленника успешно вызволили. Михаил и Николай Рудаковы, подобравшись на лодке к лебедю, смогли поймать его. С берега их страховали другие добровольцы, которые приняли спасенного на суше.

Ранее «Наш Город» писал, что лебедя, примерзшего одной лапкой ко льду, в пятницу заметили жители СНТ «Лесная сказка». Неравнодушные тюменцы опубликовали пост в социальных сетях с призывом о помощи в спасении птицы.

Читайте также:
Тюменский боец Галиев одержал победу в турнире RCC Intro 30В Тюменской области будут перекрывать трассы при ухудшении погодных условийНа тюменских трассах установят датчики гололеда
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Птицы#МЧС#Водоемы#Лед
Подпишитесь
Он уже тут: первые случаи гонконгского гриппа выявили в Тюменской области
3 ноября, 06:36
Рулить без страха: тюменцам рассказали, как вести себя с сотрудниками ГИБДД
3 ноября, 10:38
После сбора подписей против мигрантов тюменцы встали на защиту иностранцев
3 ноября, 09:49
В тюменском ЖК Forest life жильцы воюют с управляющей компанией, которую не выбирали
3 ноября, 10:12
Тюменцы смогут купить новые автомобили со скидкой до 35%. Правда не все
3 ноября, 04:58
Тюменцам назвали красивые даты для свадеб в 2024 году
3 ноября, 07:44